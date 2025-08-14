Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Francisco I. Madero

Indicadores delictivos son bajos en Madero, afirma secretario del Ayuntamiento

MARY VÁZQUEZ

Hasta el momento no se han presentado delitos de alto impacto, en el municipio de Francisco I. Madero, los reportes que se reciben al servicio de emergencias tienen que ver con violencia doméstica y accidentes en motocicletas.

Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Héctor Hugo Espinoza Torres, quien reiteró que en los que va de la administración no se tiene reportes de extorsión, secuestro y homicidio.

Aseguró que, tampoco hay reportes alarmantes de robo a comercio, se han registrado pocos, puesto que, en cada reunión del Consejo de Seguridad, las cuales se realizan cada 15 días, en las cuales participa el presidente de Canaco, Alberto Lugo y hasta el momento no hay alguna denuncia o petición con relación a situaciones que afecten drásticamente a los comerciantes.

“Estamos muy bien, no se han registrado homicidios, reportes de extorsión secuestro, nada de eso. Violencia doméstica, pero muy poco y más que nada el tema de las motos, por los accidentes, que es lo que más estamos atacando” repitió.



El secretario del Ayuntamiento expuso que, Madero es un municipio seguro y la Administración Municipal ha priorizado el tema de la seguridad y se confirma con los resultados que se tienen, pues repitió que se tienen bajos indicadores delitos del fuero común.




“Madero es un municipio seguro y ahí están los resultados; cada quince días tenemos el Consejo de Seguridad Ciudadano, donde se reporta todo lo que está pasando y no tenemos índices altos de violencia o de la delincuencia, si hay uno que otro robo por ahí en el centro o a casa-habitación”.




El funcionario resaltó que la tranquilidad que se tiene en el municipio es el resultado del trabajo coordinado que entre la Policía Estatal, Municipal, Fiscalía del Estado, Sedena y Guardia Nacional y la acciones son permanentes, no hay un operativo especial o muy específico para blindar el municipio.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Francisco I. Madero

               


