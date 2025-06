Incompresible división

Hay un asunto que está sucediendo en la Comarca Lagunera que vale la pena comentar en todo el territorio coahuilense posible, porque en este Estado por fortuna está arraigado la afición por el futbol americano. Antier apareció en la sección deportiva de El Siglo, una nota informativa que daba cuenta de la creación de una liga infantil de futbol americano, que llevará por nombre Laguna Football League (LFL).

No dejó de sorprenderme el inició del texto que a la sazón versaba: "aires de renovación en el futbol americano infantil, se sienten en la Comarca Lagunera, luego de que ayer fue anunciada la creación de la nueva Laguna Football League, cuya temporada debut está pactada para iniciar durante el próximo mes de septiembre, ya con cinco equipos confirmados en diversas categorías."

El anunció se dio en una conferencia de prensa celebrada en el Auditorio Miguel Ángel Ruelas Talamantes -por cierto, impulsor incansable del deporte lagunero, y relevante personaje en la centenaria historia de El Siglo de Torreón- de la Galería del Deporte Lagunero (GADEL),

Dentro de los pormenores que se dieron a conocer de este flamante circuito, se dijo que está enfocado en "no repetir errores del pasado", según aseguraron sus dirigentes.

La primera mesa directiva en la historia de la LFL, es encabezada por César Quiñones, quien fungirá como presidente, en compañía de representantes de los seis equipos participantes: Vikingos del Club San Isidro con dos equipos representativos, Raiders Torreón que entrenarán en la Unidad Deportiva, Lions del Centro de Convenciones de Torreón, Mustangs de la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza y Broncos, del Club Deportivo Torreón.

Profesan que observarán valores como el respeto, la integridad y disciplina, priorizando la formación de jugadores, es que iniciará esta liga durante el próximo 7 de septiembre, en las categorías infantiles de costumbre, con edades y pesos de acuerdo a lo especificado por la Federación Mexicana de Futbol Americano.

Se informó también que LFL tendrá su propio reglamento, enfocado en dar oportunidad de jugar a todos los niños de la región, "No habrá necesidad de cartas de liberación, los niños podrán jugar en el equipo que deseen, las decisiones de la liga no pasarán por un pleno, sino que se tomarán por la presidencia, que tiene el compromiso de velar por la integridad y el desarrollo de los niños", sentenciaron.

Buscarán durante esta primera temporada, la afiliación a la Asociación de Futbol Americano Infantil del Estado de Coahuila y formar alianza con la AFAIS, de Saltillo, así como ligas de Chihuahua, para explorar la posibilidad de realizar partidos regionales.

Al inicio del segundo párrafo señalé que extrañeza que sentí al leer "aires de renovación" por la formación de una liga, que no es otra cosa que una clara escisión del Asociación de Futbol Americano Infantil de La Laguna (AFAIL)

Para nadie es un secreto que Vikingos de San Isidro, es el club con el mayor número de jugadores en la región. Han sido por supuesto un referente en la materia y es notable la pasión con la que portan el púrpura en sus jerseys. Admirable y un motivo más de orgullo para los laguneros.

Es Vikingos de tal tamaño que simplemente por cantidad de afiliados, su peso es en todos lados considerable, y ni duda queda de su mentalidad ganadora.

Yo nunca he jugado futbol americano en forma. Nunca he entrenado esa disciplina como tal, pero puedo entender la trascendencia formativa de todos los que sí lo han hecho. Dos hermanos míos sí lo hicieron con éxito. Uno de ellos fue incluso tres veces seleccionado nacional. Hoy mis sobrinos lo juegan con pasión. Y le complementa por mucho en la estructuración de su carácter.

Por ello no dejo de lamentarme que haya ocurrido este sistema, que repercutirá de alguna manera en la formación de cientos de niños que a través del futbol americano encuentran un espacio formativo.

Rescato fracciones de un texto publicado en Facebook por el buen G.C. Domínguez sobre el tema, que me parece no tiene desperdicio:

"Mi hermano y yo jugamos en jaguares de los años 80s, jugué las infantiles y las pre juveniles así que hablo con conocimiento de causa, al menos de aquellos años cuando la liga apenas si florecía por padres entusiastas.

No pretendo darle la razón a ninguno puesto que cuando se trata de los niños la razón está en ellos y no en los adultos. En aquellos años se vivía la pasión y ya se tenían las rivalidades, eran fuertes, confrontamiento de porras y en el campo sucedía de todo. Incluso los papás llegaban a calentar los ánimos pero de ahí no pasaba, como siempre había equipos favoritos, algunas ventajas a ciertos equipos por sus posibilidades económicas y de infraestructuras, pero a la hora del juega eran niños vs. niños, solo eso.

En cada final del juego, como he podido ver hasta ahora, podrás ver a niños de diferentes equipos jugando entre ellos sin ninguna atadura, ni recelo. Son humanos perfectos que dejan en el campo las diferencias, solo ahí se arreglan, saben que afuera la vida continúa.

Tengo el privilegio de conservar a mis amigos de la niñez compañeros de equipo que hoy podemos llamarnos compadres, pero mejor aún, tengo grandes relaciones de gente que admiro de vikingos, panteras, y gigantes, quedaron atrás esos años de pelea ahora disfrutamos de los recuerdos, aún con cada uno con hijos compitiendo."

"Me duele el hecho que vaya haber dos ligas, no será lo mismo sin los otros, pero duele más aún que necesitamos esto para crear más equipos en la región, que las ligas tengan dueños y no padres formadores. Que sea un sello de la región dividirnos y no estar unidos."

No se puede celebrar como tal la formación de un nuevo circuito. Domínguez enfatiza en su publicación que es terrible que las diferencias entre adultos afecten a los actores más importantes: los niños.

Ojalá que la sensatez y mucho de los valores que se inculcan en este tipo de organizaciones deportivas permitan en un futuro próximo una fusión para beneficio de todos. Competencias leales entre todos los equipos: Raiders, Patos, Gigantes, Panteras, Vikingos, Aztecas, Jaguares, Mustangs y Lions; y por qué no como anhelan los creadores de la LFL, pronto expandir la organización en otros rincones de Coahuila, sería grandioso.

Convendría por la infancia afectada que está incompresible división sea pasajera y un capítulo muy corto en la historia del futbol americano infantil en La Laguna.