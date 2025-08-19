Inauguran el C2 e inicia el Centro de Seguridad de la Región Centro Desierto

Con la presencia del gobernador Manolo Jiménez, del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez y otros funcionarios estatales, el alcalde Carlos Villarreal Pérez inauguró el Centro de Control y Comando en Monclova, cuya inversión fue de 38.8 millones de pesos y que contará con 450 cámaras de seguridad urbana este año, fortaleciendo la vigilancia en toda la ciudad.

También arrancó el Centro Integral de Seguridad de la Región Centro Desierto, que contará con la participación de los ayuntamientos de la región.

Villarreal Pérez explicó que el proyecto forma parte del modelo regional de seguridad de Coahuila, basado en los pilares de fuerza, inteligencia, proximidad y prevención, implementado de manera coordinada con alcaldes y policías locales.

El edil destacó que Monclova contaba inicialmente con 40 cámaras, y que al concluir octubre se alcanzará la meta de 450, con la proyección de cerrar su administración con más de 900 cámaras operativas.

La infraestructura incluye torres de control móviles, 20 estaciones de botones de pánico y diversas cámaras estratégicas, además de equipamiento tecnológico avanzado para el Centro de Control y Comando, que permitirá monitorear de manera eficiente la ciudad.

En el tema de fuerza policial, Villarreal Pérez señaló que Monclova partía con 0.9 policías por cada mil habitantes, lejos del estándar recomendado por la ONU y el Secretariado Ejecutivo Nacional de 1.8. Con la graduación de 75 cadetes se alcanzará la cifra ideal.

El alcalde precisó que la inversión en seguridad asciende a 38.8 millones de pesos, mientras que el plan “Prendamos Monclova” contempla 420 millones destinados a infraestructura, seguridad, desarrollo económico, imagen urbana y programas sociales, complementando los 120 millones en obras sociales del gobernador.

Villarreal Pérez enfatizó que la obra no solo fortalece la vigilancia, sino que mejora la calidad de vida de las familias monclovenses, aumentando la percepción de seguridad y reduciendo riesgos ante delitos o incidentes urbanos.

Destacó la coordinación entre autoridades estatales, municipales, empresarios y ciudadanía, subrayando que la participación conjunta garantiza el éxito del modelo regional, consolidando la seguridad y desarrollo económico de la región centro-desierto de Coahuila.

Finalmente, el alcalde agradeció al gobernador y al equipo de trabajo, así como a los comandantes y alcaldes de la región, por sumarse a esta estrategia integral que busca proteger a las familias y mejorar el bienestar de Monclova.