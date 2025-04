IMSS ofrecerá servicio de mastógrafos móviles en La Laguna

Del 7 al 30 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ofrecerá el servicio de mastógrafos móviles a derechohabientes mayores de 40 años de distintas unidades de salud de la Región Lagunera. De acuerdo al calendario, el 7 de abril se atenderá en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro; mientras que el 8 de abril, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 83 de Matamoros.

En Torreón, el 9 y 24 de abril, el mastógrafo móvil estará en la UMF No. 80 y el 10 de abril en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18. El 14, 23 y 30 de abril, se visitará la UMF No. 66 y el 15 de abril la UMF No. 93. En Francisco I. Madero, el servicio se ofrecerá el 16 de abril en el HGSZ No. 20 y el 21 de abril en el HGSZ No. 6. El HGZ No. 16 de Torreón, se programó para los días 11, 22 y 29 de abril.

El coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), doctor David Obando Izquierdo, recordó que los estudios de mastografía que el IMSS brinda a través de estos camiones, son gratuitos y se hacen con la finalidad de detectar con oportunidad, tanto el cáncer de seno como otras enfermedades de la glándula mamaria. Elmédico recordó que paraserbeneficiariasno esnecesario acudir con cita, sin embargo, pueden acercarse con tiempo asu clínicade adscripción para solicitar informes sobre losrequisitosy condiciones para presentarse.

La mastografía, es un estudio de rayos “X” que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad, sin signos, ni síntomas de cáncer (asintomáticas) y tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por observación o palpación. Si se descubre alguna anormalidad, se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años.