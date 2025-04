IMSS llevará mastógrafo móvil a todo Coahuila, ¿en qué clínicas estará?

A partir del próximo lunes 07 de abril y durante todo este mes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila, llevará el mastógrafo móvil a todas las regiones de la entidad e iniciará en la zona norte, particularmente en los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Por lo que se ha agendado las visitas de la Unidad de Mastógrafo Móvil, para que durante el presente año visiten las cinco regiones de la entidad, para realizar estudios gratuitos a la población femenil y para lo cual, aseguraron que no es necesario acudir con cita.

Las actividades inician el próximo lunes 07 de abril del año en curso en la región norte de Coahuila, donde dicho servicio se otorgará en las Unidades de Medicina Familiar número 79 del IMSS en Piedras Negras ; así como en la UMF número 81 y la UMF número 87, ambas ubicadas en el municipio de Acuña .

El doctor David Obando Izquierdo, coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) del IMSS Coahuila, recordó que los estudios de mastografía que la citada dependencia de seguridad social brinda a través de estos camiones o unidades móviles, son totalmente gratuitos.

Además de puntualizar que se realizan con la finalidad de detectar con oportunidad tanto el cáncer de seno como otras enfermedades de la glándula mamaria. Este servicio está dirigido a sus derechohabientes mayores de 40 años, en unidades médicas de las regiones Laguna, Centro, Carbonífera, Norte y Sureste.

Detalló que las unidades que contarán con la presencia del mastógrafo serán en la región Norte: las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 79 de Piedras Negras, así como la 81 y 87 de Ciudad Acuña.

Mientras que en la Centro , estará en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, UMF No. 8 de Castaños y UMF No. 85 de Frontera.

Respecto a la región Laguna , serán las UMF No. 80, No. 66, No. 93, No. 18 y 16 de Torreón, así como el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero; 6 de Parras, 21 de San Pedro, así como la UMF No. 83 de Matamoros, las que se beneficiarán con el servicio.

Aunque para ser beneficiarias no es necesario acudir con cita, el coordinador en Salud Pública, recomendó que se acerquen con tiempo a su clínica de adscripción para solicitar informes sobre los requisitos y condiciones para presentarse.

¿Cuáles serán las primeras fechas?

Región Norte

Piedras Negras / UMF No. 79

07 de abril

14 de abril

23 de abril

30 de abril

Acuña / UMF No. 81

08 de abril

15 de abril

24 de abril

Acuña / UMF No. 87