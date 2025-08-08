Torreón DIF Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Drenaje Pluvial Pemex

IMSS invertirá más de 280 mdp en mantenimiento a elevadores de hospitales y oficinas

La inversión de mantenimiento se aplicará a 763 elevadores en 313 inmuebles a nivel nacional

ANGÉLICA SANDOVAL.-

Con el fin de reforzar la seguridad y eficiencia en la movilidad dentro de hospitales y oficinas, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó el contrato plurianual de mantenimiento preventivo y correctivo para 763 elevadores en 313 inmuebles a nivel nacional, que incluye Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Oficinas Centrales.

El servicio de mantenimiento estará a cargo de las marcas fabricantes Otis, Kone y Schindler, únicas con personal certificado, herramientas especializadas y derechos exclusivos para la atención de estos equipos.

El director de Administración del Instituto, Borsalino González Andrade informó que el contrato tendrá una duración de 29 meses -agosto de 2025 a diciembre de 2027- y contempla 12 servicios de mantenimiento preventivo anuales por equipo, atención y reparación de fallas correctivas sin costo adicional, así como refacciones originales y nuevas.

La inversión máxima de este contrato plurianual será de 283.5 millones de pesos, distribuida de la siguiente manera: este año se invertirán 45.7 millones; en 2026 serán 115.7 millones; y en 2027 la cantidad de 122.1 millones. Según el IMSS, estas acciones asegurarán la continuidad operativa para la atención de trabajadores y derechohabientes.

Lo anterior se dio a conocer durante la sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado. En su intervención, el director general del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, dijo que en la construcción de los nuevos hospitales, se prioriza la incorporación de equipo no médico (elevadores) de marcas reconocidas a nivel nacional, con una sólida historia en el IMSS y comprobada eficiencia en recursos humanos, mantenimiento y refacciones.


“Aunque estos aspectos suelen estar incluidos en los contratos de obra, nuestro compromiso es garantizar que la infraestructura cuente con tecnología de calidad y confiabilidad, asegurando así una atención de excelencia y sostenibilidad a largo plazo para todos los derechohabientes”, apuntó.


Mediante un comunicado oficial, el Seguro Social detalló que con esta medida, se refrenda el compromiso con la seguridad, calidad y eficiencia en el servicio de salud para la población de toda la República Mexicana.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: IMSS elevadores hospitales oficinas

               


