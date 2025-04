IMSS Coahuila entrega 40 ambulancias en el Estado; son 12 para La Laguna

La delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila entregó una flotilla de 40 ambulancias nuevas a 20 unidades médicas del estado, mismas que entrarán en operación de manera inmediata con el fin de brindar un mejor servicio a la derechohabiencia.

En la región Laguna, la institución de salud asignó 12 vehículos, de los cuales, dos son para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 de Torreón; dos para el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 6 de Parras de la Fuente; dos para la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 61 de Laguna del Rey y dos para el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 de Torreón.

Una ambulancia se destinó al HGSZ No. 21 de San Pedro, una para el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero; una para la UMF No. 83 de Matamoros y una para la UMF No. 93 de La Joya.

Las unidades médicas de la región norte beneficiadas con las nuevas ambulancias serán: el HGZ No. 11 de Piedras Negras con cuatro, la UMF No. 12 de Allende con una, UMF No. 60 de Nava con 1, HGZ No. 92 de Ciudad Acuña con tres, y el HGSZ No. 13 del mismo municipio con dos.

En la región centro, el HGZ No. 7 de Monclova recibirá cuatro ambulancias y la UMF No. 50 de Cuatro Ciénegas una, mientras que en la región sureste, el HGZ No. 1 y el HGZ No. 2 de Saltillo, recibirán tres cada una.

En la región carbonífera, se entregarán cuatro ambulancias al HGZ No. 24 de Nueva Rosita; una al HGSZ No. 27 de Palaú y una a la UMF No. 31 de Barroterán.

Las entrega simbólica de este martes estuvo a cargo del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de Coahuila, doctor Valeriano Ibáñez de la Rosa y se hizo en la explanada del HGZ No. 2 de Saltillo. El funcionario estuvo acompaña por el secretario general de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Anastacio Gómez Moreno, y el representante del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, Ricardo Alejandro González Hernández, además de integrantes del H. Consejo Técnico. En la capital, se dio el banderazo de salida a siete ambulancias.

Gerardo Hernández López-Romo, Jefe de Servicios Administrativos, destacó que estas unidades cuentan con equipamiento como carro camilla Striker, camilla marina, tanques de oxígeno de 3 metros, tanque de oxígeno portátil, tomas de corriente para equipo médico, extractores, tomas de oxígeno de cabina para los pacientes, aspirador, bote para RPBI, tablero de mando en cabina del paciente, clima, estación para la carga de pilas de emergencia y equipo médico como cómodo, termómetro, oxímetro, cubrebocas, cánulas y baumanómetros. El IMSS dio a conocer que estas ambulancias reforzarán la flotilla de unidades asignadas a esta institución en Coahuila.