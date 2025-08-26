Impulso emprendedor

La magia de los productos artesanales y sostenibles se vive cada edición de Verde Bazar, el evento que reúne a talentosos emprendedores en el Atrio Principal de Plaza Cuatro Caminos. Allí, clientes habituales y visitantes tienen la oportunidad de conocer creaciones únicas, desde artículos ecológicos hasta piezas hechas a mano con dedicación y creatividad.

Cada puesto refleja la pasión y el esfuerzo de quienes transforman ideas en proyectos concretos, ofreciendo a los asistentes experiencias de compra que van más allá de lo convencional. El bazar se ha convertido en un punto de encuentro donde la comunidad puede apoyar a los emprendedores locales y descubrir novedades que no se encuentran en tiendas tradicionales.