Impulsan desarrollo rural en Ramos Arizpe con programas de apoyo a productores agrícolas

MARISELA SEVILLA

El gobierno municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el gobierno estatal, continúa fortaleciendo al sector agropecuario mediante dos programas clave, como la entrega de semilla de sorgo certificada y la preparación de tierras agrícolas en sus modalidades de barbecho y rastra.

Así lo expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien informó que en lo que va del año, se ha destinado una inversión conjunta superior a los 668 mil pesos para apoyar a cientos de productores locales.

Uno de los programas más destacados ha sido la distribución de semilla de sorgo variedad Super Sweet, con un subsidio del 50 por ciento.

Hasta el momento, se han entregado mil 300 bultos a más de 300 agricultores, con una inversión municipal de 299 mil pesos. Este apoyo, indicó, busca garantizar la producción de forraje de alta calidad, mejorar los rendimientos del campo y aumentar la competitividad del sector.

En paralelo, el programa de Preparación de Tierras Agrícolas ha beneficiado a 218 productores en su primera etapa. Se han trabajado 357 hectáreas en la modalidad de barbecho, con una inversión de 267 mil 750 pesos, y 204 hectáreas en rastra, con una inversión adicional de 102 mil pesos. Ambos esquemas también operan con un subsidio del 50 por ciento por hectárea, limitado a tres hectáreas por modalidad por productor.




“El respaldo al sector rural es una prioridad para el gobernador Manolo Jiménez y para un servidor. Cada peso invertido en el campo representa una apuesta por la seguridad alimentaria, la economía de las familias del medio rural y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, destacó el edil.




               
               


               

               
               

               
               
               
