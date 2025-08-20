Impulsan ampliación de oferta de vuelos para el 2026 en Ramos Arizpe

El aeropuerto “Plan de Guadalupe” en Ramos Arizpe podría ampliar significativamente su conectividad aérea a partir del primer trimestre de 2026, según informó el Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez.

El funcionario estatal reveló que se encuentra en marcha un proyecto de expansión de rutas nacionales e internacionales, el cual contempla una alianza público-privada que actualmente está en proceso de formalización.

“Estamos esperando que se concreten las formalidades con la empresa privada con la que vamos a colaborar. La meta es que, en los primeros meses del próximo año, podamos ofrecer más opciones de vuelos desde Saltillo”, comentó Olivares.

El plan contempla abrir nuevas rutas a ciudades clave del país, como Guadalajara, Tijuana y destinos del Sureste mexicano, además de aumentar la frecuencia de vuelos hacia la Ciudad de México, considerada un punto estratégico de conexión internacional.

“Nos interesa que haya más vuelos a la Ciudad de México, porque desde ahí se puede llegar prácticamente a cualquier parte del mundo, pero también queremos nuevas rutas que mantengan conectada a la región con otros polos económicos del país”; explicó.

Esta estrategia de conectividad, dijo, no solo busca beneficiar al turismo y la movilidad, sino también impulsar la competitividad del Sureste de Coahuila, una zona que se ha consolidado como un eje de atracción de inversiones y crecimiento industrial.

En materia internacional, el aeropuerto de Saltillo podría convertirse en un nuevo punto de salida hacia Estados Unidos, con rutas previstas a Dallas, Houston, Atlanta y Los Ángeles.

“Son ciudades clave para negocios, comercio y conexiones globales. Tener acceso directo a esos destinos desde Saltillo facilitaría muchísimo los viajes corporativos y las operaciones internacionales de las empresas en Coahuila”, destacó Olivares Martínez.

El Secretario subrayó que el estado ya cuenta con la infraestructura necesaria para operar este proyecto de forma preliminar, mientras avanza el modelo de colaboración con la iniciativa privada.

“Coahuila tiene una estructura administrativa y operativa sólida, que puede sostener este plan de expansión. Aunque apostamos por el esquema público-privado, el gobierno estatal está en condiciones de iniciar los trabajos en lo inmediato”, concluyó el funcionario.