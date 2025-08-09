Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex Agua Saludable Partidos Políticos

Impulsan adopción de árboles en Gómez

La entrega de árboles se realiza de lunes a viernes.

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Ecología y Protección al Ambiente, continúa invitando a la ciudadanía a sumarse al Programa de Reforestación Urbana, mediante el cual se ofrece la adopción gratuita de árboles en las oficinas ubicadas dentro del Parque La Esperanza.

Gustavo Acosta Vázquez, director de Ecología, destacó que esta iniciativa constituye una acción concreta para mitigar los efectos del cambio climático. Señaló que gracias a la buena respuesta de la población se ha reforzado la difusión del programa y se han facilitado los procesos para su acceso.

"La adopción de árboles no solo embellece nuestras calles y parques, también mejora la calidad del aire, regula la temperatura y fomenta una convivencia más armoniosa con el entorno natural", expresó Acosta Vázquez.

La entrega de árboles se realiza de lunes a viernes, en un horario de 11:00 a 15:30 horas. Las personas interesadas deben acudir con una identificación oficial; se entregan hasta dos ejemplares por persona.

Las especies disponibles han sido seleccionadas cuidadosamente por su alta capacidad de adaptación al clima semiárido de la región, su bajo consumo de agua y su contribución a la biodiversidad, al atraer polinizadores como las abejas. Además, son ideales para zonas urbanas, al contar con raíces no invasivas y hojas pequeñas que favorecen la circulación del aire.


Acosta Vázquez agradeció la participación activa de la comunidad y reiteró que este tipo de acciones forman parte del compromiso del gobierno municipal con la sustentabilidad, el bienestar social y la construcción de un Gómez Palacio más verde y saludable.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx