Impulsa DIF Coahuila creación de más guarderías en el Estado

Para responder a una demanda creciente de las madres trabajadoras en el estado, el DIF Coahuila, en coordinación con el IMSS, el sector privado y autoridades locales y estatales, proyecta para 2026 la apertura de nuevas guarderías cercanas a centros laborales, con horarios extendidos que se ajusten a las necesidades reales de las familias.

Así lo dio a conocer Liliana Salinas Valdés, Presidenta honoraria del DIF estatal, quien adelantó que ya hay acercamientos con maquiladoras en Ciudad Acuña y parques industriales en Saltillo, donde se analiza la posibilidad de establecer estas estancias infantiles.

Asimismo, el IMSS contempla abrir dos nuevas guarderías, una en Saltillo y otra en Monclova.

Actualmente, el DIF Coahuila no opera guarderías propias, sólo el DIF Saltillo mantiene en funcionamiento cinco estancias, por lo que, según Salinas Valdés, esta nueva etapa buscará acercar los servicios de cuidado infantil a los espacios laborales, algo clave para muchas madres que enfrentan dificultades para equilibrar su empleo y el cuidado de sus hijos.

“Nos han pedido apoyo en este tema muchas familias. Lo que buscamos es que las guarderías estén cerca del lugar de trabajo y que ofrezcan horarios más largos, porque la mayoría de las mujeres trabaja turnos completos”, comentó la funcionaria.

Una pieza clave para avanzar con este plan será la donación de terrenos por parte de los municipios. El DIF estatal ya ha solicitado el respaldo de alcaldes en distintas regiones para facilitar la instalación de los centros, lo que permitiría acelerar su construcción y puesta en marcha.

En paralelo, el IMSS evalúa la posibilidad de ampliar los horarios en las estancias que ya opera, aunque Salinas aclaró que, en caso de no ser viable, se trabajará con otras instituciones para garantizar el servicio bajo esquemas flexibles.

“Los lineamientos del IMSS a veces limitan los horarios, pero estamos proponiendo modelos adaptados a la realidad de las mujeres trabajadoras. Queremos que estas estancias estén funcionando lo más pronto posible”, afirmó.

La titular del DIF Coahuila subrayó que el acceso a guarderías no sólo alivia la carga familiar, sino que tiene un efecto directo en la economía de las mujeres, en su permanencia en el mercado laboral y en el desarrollo infantil temprano.