Impacta regreso a clases economía familiar; gastos escolares alcanzan hasta 30 mil pesos

Con el próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026, las familias coahuilenses enfrentan un fuerte gasto que puede ir desde 3 mil hasta 30 mil pesos por estudiante, según el tipo de escuela. Así lo informó César Valdés Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Saltillo.

De acuerdo con el líder del sector comercial, esta temporada representa uno de los picos más altos de consumo del año, lo que podría generar una derrama económica superior a los mil millones de pesos en la región.

“Cuando consideramos el gasto promedio por alumno y lo multiplicamos por la matrícula escolar de la ciudad, hablamos de una cifra que verdaderamente impresiona”, expresó Valdés Ramos.

En escuelas públicas, el gasto estimado por alumno se sitúa entre 3 mil y 6 mil pesos, considerando útiles, uniformes y calzado; sin embargo, en el caso de colegios particulares, la cifra puede alcanzar los 30 mil pesos, al sumarse cuotas, inscripciones, materiales escolares, y otros conceptos.

Añadió que aunque las escuelas oficiales no cobran inscripción, sí exigen cuotas voluntarias, que en algunos casos rebasan los mil pesos, además de aportaciones para limpieza o mantenimiento, convenidas por los comités de padres de familia.

De igual manera, el empresario señaló que para apoyar a los hogares durante esta temporada, la Feria del Regreso a Clases se llevará a cabo del 14 al 18 de agosto, en modalidad virtual.

El evento contará con la participación de 32 negocios locales, incluyendo zapaterías, librerías, papelerías, sastrerías, así como instituciones educativas, que ofrecerán descuentos desde el 10 hasta el 50%.

Valdés Ramos aprovechó para recomendar a los padres de familia que planifiquen sus compras con anticipación, comparen precios y reutilicen materiales en buen estado, a fin de evitar gastos innecesarios.