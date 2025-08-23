Imágenes que hablan

La Galería del Departamento de Difusión Cultural de la UAdeC abrió sus puertas a la exposición Universo de Colores, integrada por más de 40 piezas creadas por el Grupo Taller de Arte Gordillo, bajo la dirección de la maestra Soledad Gordillo Zorrilla.

A la inauguración, asistieron familiares, amigos y público en general, quienes felicitaron a los artistas Verónica Araceli Martínez Ordaz, Susana Cuéllar González, Guadalupe Martínez Abundiz, Susana González Portillo y Víctor Manuel Velasco Rodríguez por sus obras en óleo, donde destacan colibríes, flores, rostros y homenajes a Frida Kahlo.

El ambiente se vivió entre aplausos, comentarios entusiastas y el orgullo de compartir el talento local. La muestra se encuentra abierta al público.