IEC de Coahuila recibe cuadernillos en Braille para elección 2025

Como parte de las acciones realizadas para una democracia más incluyente, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recibió 20 cuadernillos en sistema Braille con la convocatoria para la integración de los Comités Distritales Electorales, rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

La entrega fue realizada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) del estado, con el objetivo de garantizar el acceso a la información electoral a las personas con discapacidad visual, permitiéndoles participar no solo en la jornada electoral, sino también en actividades clave como la organización, vigilancia y desarrollo del proceso en el que se renovarán las diputaciones del Congreso local.

Los materiales serán distribuidos entre la Junta Local del INE en Coahuila, así como a colectivos y organizaciones que atienden a personas con discapacidad visual.

El Consejero Presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, destacó que la accesibilidad es un deber institucional y no un acto simbólico.

“Hacer accesible la información electoral no es un gesto, es parte esencial de una democracia que se construye con todas y todos”, afirmó.

Asimismo, recordó que la actual convocatoria incluye una acción afirmativa que reserva el 20% de los espacios en los comités electorales para personas de grupos en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Por su parte, Enrique Martínez y Morales, titular de la SIDS, resaltó que esta medida representa más que un gesto simbólico.

“Lo que estamos haciendo es mandar un mensaje claro, en Coahuila, la inclusión se ejerce, no se promete. Todas las personas tienen derecho a participar activamente en los procesos democráticos”, finalizó.