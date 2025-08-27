Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales fallecimientos Accidentes incendios

Identifican a uno de los hombres localizados sin vida en Tlahualilo

EL SIGLO DE TORREÓN

Uno de los fallecidos localizados sobre la autopista Gómez Palacio-Jiménez, en el municipio de Tlahualilo, ya fue identificado por sus familiares.

Se trata de un joven que respondía al nombre de Andrés Manuel Vázquez de 20 años de edad, quien tenía su domicilio en la ciudad de Chihuahua Chihuahua.

La persona que acudió a las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna para reclamar su cuerpo, manifestó que desde hacía tres años no lo veía y que desconocía a qué se dedicaba.

ANTECEDENTE


Como se informó en su momento, el joven sin vida fue localizado cerca de las 8:30 de la mañana del lunes en el kilómetro 75 + 720 de la autopista Gómez Palacio-Jiménez.


El cuerpo se encontraba a 50 metros de la carretera y presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.


Al momento de su localización vestía un pantalón de mezclilla de color azul, tenis color negro y tenía el torso descubierto.


Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios periciales.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras Indagatoria sobre el caso.


Previo a la localización del joven, el domingo por la noche, fue localizado otro hombre sin vida a un kilómetro de distancia, el cual aún permanece sin identificar.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: HOMICIDIOS

               


elsiglo.mx