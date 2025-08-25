Policiaca Policiaca Accidente vial Accidentes Viales Detenidos Fallecimientos

Localizan hombre sin vida con impactos de bala en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un hombre sin vida con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado en terrenos del municipio de Tlahualilo Durango.

Fue en punto de las 20:25 horas del domingo 24 de agosto del 2025 cuando se recibió una llamada anónima en el sistema estatal de emergencias 911, donde se alertaba sobre una persona al parecer sin signos vitales en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la letrita del kilómetro 74+700.

Se trata de un masculino no identificado del cual no se proporcionó edad aproximada o media filiación.

Vestía una playera en color negro, un pantalón de mezclilla color azul y tenis también en color negro.

Se informó que el hombre presentaba a simple vista múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.


Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios periciales.


El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, se encargó de tomar conocimiento del deceso.


En el lugar se recabaron algunos objetos de prueba, entre ellos múltiples casquillos de bala percutidos.


El cuerpo del occiso fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en ciudad Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para esclarecer el homicidio y dar con él o los responsables.


Así mismo, se informó que ya se trabaja para en primera instancia conocer la identidad de la víctima y posiblemente cómo ocurrieron los hechos.


               
               


               

               
               

               
               
               
