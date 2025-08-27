Ibero Torreón y ayuntamiento firman convenio para recuperar conciencia histórica de región

Torreón Ayuntamiento de Torreón Conagua Ayuntamiento Torreón Torreón Robos

Ayuntamiento de Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL.-

El ayuntamiento de Torreón, a través del Archivo Municipal firmó un convenio de colaboración con el Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza, SJ de la Universidad Iberoamericana con el fin de promover mutuamente sus actividades, intercambiar conocimientos mediante prácticas profesionales, cursos, talleres y charlas. Este acuerdo, también permitirá realizar y difundir ediciones bibliográficas y organizar eventos y concursos relacionados con la investigación, la historia y la cultura.

La firma del convenio fue presidida por el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda González y el rector de la institución educativa, Juan Luis Hernández Avendaño.

Este último, dijo que en los últimos años han tratado de ver cómo el Municipio y la Universidad Iberoamericana pueden hacer causa común en distintos campos; citó como ejemplo que no hace mucho firmaron un convenio con el Instituto Municipal de la Mujer.

Recordó que en 1598 los jesuitas fundaron Parras y años antes, escribieron al Provincial, en México.



Y se referían a Parras y sus alrededores como el ‘País de Las Lagunas’, por eso, para nosotros es muy importante la historia de la Compañía de Jesús en esta zona, en esta tierra, en estos lugares. En 1996, la Ibero convocó a los actores más importantes de la ciudad de Torreón y alrededores, en una campaña que le llamaron “Papeles de familia” y convocaron a políticos, a familias, a empresarios, a que pudieran tener en el Archivo de nuestra Universidad, la historia de su familia, de su empresa, de su historia y en esa medida, nos hemos convertido como la Universidad Iberoamericana en uno de los custodios de la ciudad de Torreón, de La Laguna”, detalló. Hernández Avendaño, comentó que el Archivo de la Ibero tiene documentos de hace 200 años y que para ellos es fundamental la conciencia histórica del municipio y de la región “porque quien no conoce la historia, no solamente está condenado a repetirla sino que además, se puede convertir en una tragicomedia, como lo estamos viendo en muchas partes del mundo”.


El rector dijo que le da mucho gusto que ambos archivos hagan causa común para fortalecer la cooperación, la mirada histórica y tener espacios de consulta para los jóvenes.




En su intervención, Mirna Hernández Bañuelos, directora general académica de la Ibero, recordó que en la tradición de las universidades jesuitas a nivel mundial, hay un compromiso con UNESCO de poder recuperar toda evidencia e instrumento historiográfico que permita rescatar el sentido por el cual se fundó la región Lagunera y tratar de integrar los intereses investigativos de los estudiantes y los propósitos académicos de la Universidad, en conjunto con los gobiernos locales.


Por su parte, Cinthia Gaspar Montero, directora del Archivo Municipal detalló que el ayuntamiento tiene apertura para enlazar vínculos y estar atentos en el trabajo que fomente el orgullo e identidad de los laguneros. Dijo que además de ser custodios del contenido que genera la administración pública, se encargan de divulgar de la historia que ello conlleva.


Finalmente, el presidente municipal recordó que el próximo 15 de septiembre, Torreón cumple 118 años por lo que es importante este acercamiento con la Universidad Iberoamericana, aunado a que hay temas, sobre todo en materia de seguridad que son importantes recordar para no repetirlos.




Es importante también recordar lo positivo, la historia de las familias que dieron origen a Torreón, de quienes ya trabajaron para construir lo que tenemos y quienes estamos trabajando hoy para construir el Torreón que queremos dejar a quienes vienen a tomar decisiones más adelante”, indicó. Cepeda González dijo que hay objetivos comunes y agradeció la apertura y voluntad de la Universidad para cristalizar dicho convenio.


La firma del convenio se llevó a cabo esta mañana y estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero; Óscar Gerardo Luján Fernández, tesorero municipal; Eiko Gavaldón Oseki, directora de Investigación y Posgrados de la Ibero así como y Mariana Ramírez Estrada, coordinadora de Difusión Editorial y del Archivo Juan Agustín Espinoza de la Universidad. Así como también Luis Rey Delgado García, director de Vinculación de la Ibero y Julieta Ávila de la Torre, de Relaciones Públicas y Procuración de Fondos, entre otros miembros del Gobierno municipal y de la comunidad universitaria.


               
               


               

               
               

               
               
               
