Ibero Laguna da la bienvenida a posgrado

El 21 de agosto, la Universidad Iberoamericana Campus Laguna dio la bienvenida oficial a los alumnos de posgrado. Los asistentes recorrieron las instalaciones recientemente remodeladas de la biblioteca, disfrutando de sus espacios de estudio, coworking, galería cultural y la renovada ágora universitaria.

Durante el recorrido, los estudiantes y docentes convivieron entre ellos y conocieron de cerca los nuevos ambientes diseñados para fomentar la innovación, el aprendizaje y la cultura dentro del campus. Esta remodelación convierte a la biblioteca en un verdadero corazón del campus, donde el conocimiento y la creatividad se encuentran en cada rincón.