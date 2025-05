Ibarra espera un 'cálido reencuentro'

l novillero lagunero, Juan Manuel Ibarra, se reencontrará con sus paisanos este sábado 17 de mayo, cuando a partir de las 16:30 horas, se celebrará una novillada de lujo, en la que el lerdense estará mano a mano con el tlaxcalteca Jesús Sosa.

GRAN ILUSIÓN

Para 'JuanMa', el tener una nueva oportunidad de torear ante sus paisanos, representa prácticamente un nuevo sueño hecho realidad, para tratar de triunfar en la plaza que siempre soñó conquistar.

"Tengo una ilusión enorme, porque el volver a mi tierra como triunfador de Aguascalientes, en un mano a mano con otro novillero también triunfador, hace que sea una fecha muy importante, muy interesante de ver para todos, pues son dos estilos muy diferentes, el de mi compañero Jesús Sosa y el mío. Así que vamos a salir a defender la tierra y a tratar de seguir cosechando triunfos", mencionó el lagunero para El Siglo de Torreón.

De cara a este compromiso, la preparación de Ibarra ha sido puntual, con la mente puesta en tener una tarde triunfal.

"La preparación ha sido intensa, desde antes de Aguascalientes, incluso el día de Aguascalientes fue disfrutar, pero al día siguiente regresé rápido a entrenar, a ver videos de la tarde, para detectar lo que hay que corregir, y sin parar ni un solo día, estoy entrenando por las mañanas y por las tardes, así que tengo confianza de llegar muy bien a Lerdo".

"Estuve en ganaderías como San Mateo y Saucillo, donde pude torear unas nueve becerras en total, para luego afinar los detalles que quedan para el sábado. Me siento muy bien preparado, más cuajado como torero y con ganas de volver a torear en Lerdo, donde el primero de enero salí triunfador y quiero refrendar ese triunfo", agregó el diestro de la Comarca Lagunera.

Ibarra y Sosa lidiarán un lote de cuatro novillos de la ganadería de Doña Carmen, casa ganadera que el lagunero conoce bien, con la que ha tenido triunfos y espera nuevamente lucir sus mejores recursos taurinos.

"Mi familia tiene mucha historia de la mano de esa ganadería, con mi papá, mi tío, mi abuelo, desde que ellos eran jóvenes novilleros, tuvieron oportunidad de vivir ahí algún tiempo. Ahora, la ganadera Guadalupe, el ganadero Roberto Teherán y sus hermanos me han abierto las puertas y me han convertido en parte de su familia, he tenido la fortuna de ser prácticamente de casa, he tentado mucho con ellos, conozco bien la gandería, he lidiado dos novilladas de ahí y estoy contento de poder torearla otra vez en mi casa".