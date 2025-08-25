Hugo Iván Lozano asume Subdirección de Educación en Coahuila; Jorge Salcido será consejero

Coahuila Coahuila Piedras Negras AHMSA Seguridad Pública Monclova

MARISELA SEVILLA

Este lunes se formalizó el nombramiento de Hugo Iván Lozano Sánchez como nuevo Subdirector de Educación en Coahuila, en un evento protocolario encabezado por el Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el titular de la Secretaría de Educación, Emanuel Garza Fishburn.

Lozano Sánchez manifestó su disposición para comenzar de inmediato con las labores que le han sido encomendadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y reiteró su compromiso con la mejora educativa en todos los niveles.

“Hoy es mi primer día y arrancamos con mucha energía. Esta responsabilidad que me otorga el gobernador la asumo con total compromiso. Vamos a trabajar desde el primer momento y en estrecha coordinación con todos los actores del sector educativo”, declaró.

Uno de los ejes que atenderá de forma prioritaria será el fortalecimiento de la educación inicial, tarea que corresponde a la Subsecretaría de Educación Básica. Lozano subrayó que su gestión será cercana a maestros, alumnos y padres de familia, buscando soluciones efectivas que generen mejores resultados académicos.

Además, enfatizó que su labor incluirá la atención a problemáticas sensibles en el entorno escolar, como el bullying, las adicciones y el maltrato infantil, temas que consideró fundamentales para construir entornos educativos más seguros y saludables.


Reestructura en la Secretaría de Educación: Jorge Salcido será asesor


En el marco de esta transición, también se anunció que el profesor Jorge Salcido Portillo, quien hasta ahora se desempeñaba como Subsecretario de Educación Básica, permanecerá en la dependencia como asesor educativo.


“El profesor Salcido continuará como consejero del Secretario de Educación. Su experiencia será clave para fortalecer la estrategia educativa que ha impulsado el gobernador”, explicó Óscar Pimentel.


               
               


               

               
               

               
               
               
