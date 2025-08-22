Honran y reconocen heroísmo de Bomberos en Arteaga

En el marco del Día Nacional del Bombero este 22 de agosto, elementos de la Estación 7 en el municipio de Arteaga, fueron homenajeados por autoridades municipales.

Dicha ceremonia fue encabezada por la alcaldesa del Pueblo Mágico, Ana Karen Sánchez Flores, quien expresó su gratitud y reconoció la labor de cada uno de los elementos.

“Es muy difícil decir algunas palabras a gente extraordinaria que está dispuesta a darlo todo por la seguridad, por la integridad de los demás. Entre ese tipo de personas están a quienes hoy nos toca reconocer. ¿Qué le puedes decir a hombres y mujeres que hacen del heroísmo su estilo de vida? Porque en realidad cada uno de ustedes representan los más altos valores de valentía, servicio y sacrificio”, resaltó la alcaldesa.

Asimismo, honró a quienes llamó héroes protectores de Arteaga, les agradeció por todas esas vidas que han salvado y por todos estos bosques que, si siguen siendo verdes, es por ellos.

Por su parte, Leonel Martínez Mata, Director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, agredeció el apoyo que desde el primer día de su administración ha brindado Sánchez Flores, y pidió a sus compañeros seguir dando todo de sí en cada jornada.

Destacó que la mayor parte del personal del Cuerpo de Bomberos son originarios del municipio, lo que sin duda habla del gran compromiso y amor que tienen a su hogar.