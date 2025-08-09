Deportes Santos Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX Algodoneros del Unión Laguna

'Honor y responsabilidad' por repechaje

Alejandro Hütt expresó que están listos para ser sede, junto a Guadalajara, del Play-Off Intercontinental de la FIFA.

AGENCIAS

Para el comité mundialista de Monterrey, el hecho de que la Ciudad sea sede del Repechaje de la Copa del Mundo 2026 es un honor y a la vez una gran responsabilidad.

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey 2026, expresó que están listos para ser sede, junto a Guadalajara, del Play-Off Intercontinental de la FIFA, que se verificará del 23 al 31 de marzo del próximo año y que sólo esperan que pronto se haga el anuncio oficial de parte del organismo rector del futbol internacional.

"La sede ha estado trabajando fuerte, el equipo de operaciones del estadio y en especial los responsables de la cancha han realizado un trabajo sobresaliente", dijo Hütt.

"Eso nos pone un paso adelante, pues la cancha de Monterrey está lista. Tener un evento oficial FIFA es un honor y una responsabilidad muy grande".

Tanto el Estadio Monterrey como el Estadio Guadalajara tendrán una Semifinal y una Final del Repechaje que otorgará los últimos dos boletos que completarán el cuadro de 48 países para la Copa del Mundo.


Seis equipos, de los cuales ya está clasificado Nueva Caledonia de Oceanía, tomarán parte del Repechaje.


Los otros cinco equipos saldrán del Playoff de Asia y África; los dos mejores segundos lugares de la Ronda Final de la Concacaf y el séptimo lugar de las Eliminatorias de la Conmebol.


En cada sede habrá tres equipos, de los cuales el de mayor clasificación en el Ranking de la FIFA, avanzará directo a la Final.


Los otros dos jugarán una Semifinal para después enfrentar al ya ranqueado por el boleto para el Mundial.


"Las autoridades estatales y municipales han sido aliados clave, están comprometidos y las áreas de seguridad y transporte y movilidad están evaluando y trabajando de forma permanente. Movilidad es nuestro reto", advirtió Hütt.


