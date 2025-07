Hijos de obreros separados podrían quedar sin pensión alimenticia por quiebra de AHMSA: Grupo Ónix

Los hijos de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que están divorciados o separados enfrentan el riesgo de quedar fuera del reparto de recursos si no se gestiona a tiempo el reconocimiento de su derecho alimenticio.

Así lo advirtió Héctor Manuel Garza Martínez, presidente de Grupo Ónix Consultores y Abogados, quien explicó que la falta de acción legal oportuna puede dejar a los menores sin protección.

Indicó que en el actual proceso de quiebra y concurso mercantil de AHMSA, las madres de familia deben acudir ante el juez familiar para que se emitan los oficios necesarios.

“Es indispensable advertir a la juez del concurso mercantil que existe un menor con derecho a alimentos, para que ese crédito alimenticio se integre en el proceso”, precisó Garza Martínez.

Madres deben acudir al juez familiar con urgencia

Explicó que si una madre sabe que su expareja está en la lista de acreedores laborales y tiene pendiente una pensión alimenticia, debe gestionar una moción legal urgente.

“El juez familiar debe enviar un oficio al juzgado del concurso mercantil y al síndico, para que se le considere dentro de los créditos laborales del trabajador”, detalló.

En caso de no hacerlo, advirtió, la juez que lleva el concurso no tendrá manera de saber que existe un menor con ese derecho, y los recursos podrían entregarse íntegros al padre.

“El síndico y la juez no tienen varita mágica, no son adivinos. Si no se informa oficialmente, no podrán detener ni redirigir los pagos hacia el acreedor alimenticio”, dijo.

El interés superior del menor debe prevalecer

Garza Martínez subrayó que aunque la ley no menciona explícitamente el mecanismo dentro de los concursos mercantiles, el interés superior del menor debe prevalecer jurídicamente.

“Ese derecho incluso está por encima del resto de los créditos laborales; el alimento es prioritario y así lo reconoce la Constitución y los tratados internacionales”, agregó.

También destacó que aunque el trabajador ya no esté activo en AHMSA, mientras haya sido parte del padrón y esté por recibir un finiquito, el menor puede ser beneficiario.

Hay riesgo real si no hay antecedente legal

Sin embargo, aclaró que si no existe un juicio de alimentos previo, la autoridad no puede actuar por oficio, y el menor quedará fuera del proceso de pago o reparto de recursos.

“El riesgo es real. Si el procedimiento no ha sido iniciado o no se ha emitido resolución provisional o definitiva, los menores pueden quedarse sin esa prestación familiar”, enfatizó.

Reiteró que corresponde a las madres promover el juicio de alimentos y avisar al juzgado que lleva la quiebra de AHMSA, para asegurar el derecho de sus hijos.

“Es su responsabilidad proteger jurídicamente a sus hijos y asegurarse de que ese crédito alimenticio sea respetado en el proceso de quiebra”, finalizó el presidente de Grupo Ónix.