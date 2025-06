Hegseth en Asia y el dilema de las alianzas en la era Trump 2.0

Hegseth, secretario de Defensa de EUA, pronunció un discurso clave en el Diálogo de Shangri-La, el foro de seguridad más relevante de Asia. Ante una audiencia compuesta por ministras y ministros de Defensa, funcionarias y funcionarios de alto nivel, y prominentes figuras de la comunidad internacional de seguridad, Hegseth subió al estrado con un doble propósito. Por un lado, dejar claro que la administración Trump tiene hoy dos prioridades estratégicas: su seguridad fronteriza y la contención de China. Por otro, intentar restaurar la confianza de aliados de EUA, muchos de los cuales -presentes ahí mismo en la sala- observan con creciente recelo las decisiones de Washington. Pero el ambiente en la sala decía otra cosa.

Resumiendo, lo que Hegseth quiso comunicar es que (1) Trump es un presidente pacifista, que esta administración no busca iniciar guerras, sino terminarlas. Sin embargo, la doctrina que guía esa línea política es "Paz mediante la fuerza", (2) en particular EUA no busca una guerra con China, pero la acusó de querer imponer su hegemonía en Asia, (3) EUA pide el apoyo a socios del Indo-Pacífico para que reduzcan su dependencia económica de China y desarrollen capacidades defensivas autónomas. Anunció ejercicios conjuntos, nuevas bases, despliegues y acuerdos industriales. Se requiere invertir en defensa pues es la única forma de evitar guerras futuras y asegurar la paz.

Pese a lo anterior, sólo bastó escuchar la siguiente sesión, en la que participaron Kaja Kallas, la alta representante de la UE para política exterior, así como el ministro de defensa japonés y el de Vietnam, para percibir el ambiente de tensión que prevalece en este tipo de espacios respecto a las relaciones de EUA con sus aliados. Justo en ese panel había tres actores contra quienes Trump ha impuesto considerables aranceles en su guerra comercial.

Trump lleva años criticando justo a esos socios, por su injusto trato hacia EUA, por aprovecharse de ese país, por orillarle a gastar presupuestos excesivos para defenderles sin que ellos paguen por su propia seguridad. Es más, de acuerdo con Trump, la razón principal de que la Unión Europea se haya formado, por ejemplo, fue para "joder" a EUA.

Así que parece imposible que después de ese tipo de discurso, pero especialmente porque esa narrativa es acompañada de medidas como una guerra comercial de la dimensión que se lanzó, o bien, otras acciones como el retirar temporalmente el respaldo a Ucrania en armamento e inteligencia, la confianza pueda restablecerse de manera simple mediante un discurso como el de Hegseth.

Dicho eso, es importante señalar que Hegseth no dice mentiras cuando habla de la prioridad de la región asiática para esta administración, o de la cooperación militar entre EUA y sus aliados. Es cierto que hay una convicción generalizada que rebasa los partidos y actores políticos en Washington, de que China representa una amenaza que necesita ser detenida y que, para ello, la colaboración con sus socios es crucial.

La cuestión es que, en ese foro, los participantes y la audiencia hablaban una y otra vez acerca de cómo se han roto las instituciones y las reglas -no sólo por parte de actores como Rusia o China, sino también por parte de Washington- y que cuando no hay reglas lo único que prevalece es el desconcierto y la anarquía.

Así que a pesar de lo que Hegseth diga, parece difícil que cambie la percepción de que una mano se está encargando de sembrar la desconfianza y la incertidumbre, mientras que la otra busca aportar certezas y solidificar la cooperación. Esto, por supuesto, va más allá de suspensiones temporales de aranceles o ejercicios conjuntos. Esto ya está el aire que se respira.

