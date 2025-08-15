HCMF llega a Coahuila, inauguran planta en Ramos Arizpe con una inversión de 325 mdp

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a directivos de la empresa HCMF en la inauguración de su planta en Ramos Arizpe, empresa que invirtió más de 325 millones de pesos y que generará más de 300 empleos directos.

"Inauguramos la planta de HCMF, una empresa de la industria automotriz que llega para fabricar techos solares y corredizos, generando cientos de empleos para nuestra gente. En Coahuila seguiremos trabajando con todo para detonar nuevas inversiones y así continuar avanzando", destacó el gobernador.

La empresa de Taiwán especializada en fabricación de equipos de transporte, producirá en su planta de Ramos Arizpe techos corredizos (quema cocos) para automóviles.

Manolo Jiménez felicitó a los directivos de HCMF por este nuevo proyecto y les agradeció por confiar en Coahuila, además de augurarles éxito, ya que, dijo, las operaciones de la gran mayoría de las empresas que se instalan en nuestro territorio, son exitosas.

Mencionó que gracias a empresas como HCMF, Coahuila es la región que produce más automóviles y autopartes de todo el país, siendo, además, uno de los tres estados que más exporta de México.

“Aquí somos aliados de todo aquél que quiera invertir, emprender o trabajar en nuestro estado”, indicó.

Informó a los directivos de esta empresa que Coahuila cuenta con la mejor mano de obra del país, y que en nuestro estado existe estabilidad laboral, estado de derecho, condiciones de desarrollo y seguridad.

“En Coahuila trabajamos en equipo los tres órdenes de gobierno, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías para blindar nuestro estado, y siempre estamos en mejora continua”, expresó.

Reiteró que todas las empresas son bienvenidas a Coahuila, porque con ellas se genera derrama económica y empleos, que es la mejor herramienta que la gente puede tener para salir adelante.

Jeffrey Hsi, presidente Norteamérica HCMF, expresó en su mensaje que esta nueva planta es un símbolo de que su empresa realmente cree en el talento, dedicación y espíritu de los trabajadores mexicanos.

“No podríamos haber logrado esto sin el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, nuestros aliados de negocio y la cálida bienvenida de la comunidad de Ramos Arizpe”, mencionó.

Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, señaló que la llegada de HCMF no solo significa inversión, empleos y desarrollo, sino también confianza y visión hacia el futuro.

“Gracias a las políticas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez, cuya prioridad es la seguridad, Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros de México; la región Sureste, como la más estable y confiable del estado, por lo que la decisión de instalar esta nueva planta aquí fue la mejor opción”, dijo.

Por su parte, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía comentó que la apertura de esta planta es parte de la dinámica empresarial que vive Coahuila; un ecosistema, dijo, donde se están haciendo las cosas bien; donde se crean inversiones para invertir, generar empleos y competir a nivel global.

En este evento acompañaron al gobernador, además, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Jericó Abramo Masso, diputado federal; Tom Strickland, director de Operaciones HCMF; Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo.