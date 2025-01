Hay un grupito que amenaza a ejidatarios en La Laguna, yo me voy a atravesar: Gobernador

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró en su visita a Gómez Palacio que hay un 'grupito' u organización que amenaza a ejidatarios de los módulos de riego de La Laguna para que se haga con ellos la obra correspondiente a la tecnificación del campo que se proyecta para este año, razón por lo que aseguró que no permitirá lo anterior y que se va a atravesar.

"Hay uno que otro grupito por ahí y a ver lo voy a decir como es; que anda amenazando a los de los módulos de riego, que anda amenazando a los ejidatarios para decirles que se tiene que hacer con ellos la obra y que tienen que firmar. Yo le digo ahorita a los ejidatarios 'no señores' aquí nadie los puede presionar, el proyecto es de los Módulos de Riego. Lety y yo se los conseguimos. Nosotros hicimos la gestión. El primer módulo de riego que se va a atender en todo Durango es el de la Comarca Lagunera y no vamos a dejar que ningunas manos extrañas se metan en este proceso. De eso me encargo yo", dijo el gobernador.

¿Qué grupo? ¿Es una organización? cuestionó la prensa lagunera, a lo que el mandatario estatal respondió: "Pues son organizaciones, que luego se hacen llamar de una forma y luego de otra, pero sea quien sea, y sean manos extrañas, yo me voy a atravesar con todo. Yo personalmente para que no se meta nadie y todo se haga como debe de ser, en orden, de manera transparente y que no haya dados cargados absolutamente para ningún lado", aseguró el mandatario estatal.

Busca Fideicomiso para Agua Saludable

El gobernador destacó que ya se reiniciaron los trabajos en el proyecto de Agua Saludable para La Laguna y buscarán un acuerdo para hacer un fideicomiso que presida Conagua con representación de Durango y de Coahuila.

"Que creo que es lo mas sano para que no haya controversias, que lo agarre la Federación a través de Conagua y nosotros a impulsar que se terminen los ramales que van a Mapimí y Tlahualilo que es lo que estamos presionando mucho", dijo el mandatario.

Señaló que su gobierno seguirá realizando obras como norias o pozos en Lerdo y en Gómez Palacio. Destacó que este año se podrán realizar mas obras en ese sentido porque se llegó a un acuerdo entre la Federación, Estado y Municipios en donde se invertirá el 25 por ciento (%) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a temas de agua y saneamiento. Dijo que ahora podrán hacer mezcla de recursos los tres niveles de gobierno.