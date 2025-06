Hay señales

El pronóstico no podía ser mejor. Valle de Bravo, mes de mayo, fin de semana en la casa de una anfitriona cuya alberca, como su abrazo, tienen la temperatura del seno materno. Mañanas de aperitivos y panza al sol, tardes de pre–textos, lecturas y comentarios. Cine y palomitas por la noche. Todo iba bien hasta que la segunda mañana, al bajar las escaleras sin barandal, con un café en la mano, perdí el equilibrio y volé.

No fue sencillo rescatarme del fondo desde donde pataleaba sobre la costilla de Adán (Monstera), la frondosa planta de sombra cuyas grandes hojas amortiguaron el golpe. “Es durable, es bonita, es juguete Plastymark”, cantaron mis amigotas después de verificar que, fuera de algunos moretones y una pequeña herida en la espalda, mi cuerpo no mostraba mayores daños.

Pasado el susto, seguimos trasegando entre las letras, comparando lecturas, pergeñando algún cuento, hasta que alguien propuso experimentar con la inteligencia artificial. “Escribe un cuento de horror”, ordenó Patsy a su computadora, y le dio las instrucciones: los personajes, siete mujeres en una cabaña del bosque. “Debe haber un asesinato”, convenimos. La dueña de la computadora ordenó y, obviamente sin pensarlo —dado que aunque tiene cerebro, carece de la chispa divina que es el pensamiento—, el aparato entregó el encargo.

La inteligencia artificial aceptó sin chistar algunas modificaciones y en unos instantes teníamos el cuento terminado. Sin el aliento de la imaginación que sólo surge de la relación que existe entre la escritura y el alma, aquello, para mí, era letra muerta.

Si el teléfono celular secuestró nuestra memoria y nuestra atención, la inteligencia artificial cancelará el permiso de pensar, dando la puntilla al ocaso de la civilización que conocimos e imponiéndonos una nueva forma de esclavitud. Sin armas, sin guerras, sin libros ni debates ideológicos, todos nos entregaremos voluntariamente al poder del Gran Hermano. Ya en 1949 el visionario George Orwell lo predecía en su famosa novela 1984, símbolo de la opresión y la falta de privacidad en las sociedades totalitarias.

Perdón por el rollo, pacientísimo lector, lectora, pero en un mundo que me excluye, tengo la necesidad de quejarme. En la lenta e imparable desintegración de valores que para mi generación fueron definitorios, como la libertad, los derechos humanos, la democracia, veo señales.

Todo lo que nos hace humanos, como la familia, el arte, la lectura, la sobremesa, los amigos, los vecinos, se va tornando anacrónico. Ser nosotros era la plenitud. La solidaridad, un valor que hizo posible resolver graves conflictos nacionales e ir siempre hacia delante, aunque sólo fuera por la veredita. Hasta donde puedo recordar, se valoraba el honor, el ahorro, las buenas maneras. Las palabrotas de los machos rebotaban en las cantinas y los burdeles, nunca como ahora, en la Cámara de Diputados.

Con la producción niñícola en franca extinción y el nacimiento de seres no binarios, veo señales de una nueva era. Percibo el impredecible poder de la tecnología como un ácido poderoso que está corroyendo el alma humana. Siento que la intención es convertirnos en robots.

Si bien con sus grandes errores el siglo XX hizo posible la democracia, el fortalecimiento de una clase media con acceso a la cultura, la expansión de la economía y el hoy demonizado consumo, para habitar esta nueva era sólo se requiere un par de zapatitos, los vaqueros agujereados y, por supuesto, el celular.

Ash, veo la vida tras un grueso cristal que me impide pasar. El mundo no sólo me es hostil, sino que me ha excluido. Estoy dejando de ser persona para convertirme en contraseña.