Hay once casos activos de varicela en ocho escuelas de Piedras Negras

Julio Garibaldi Zapatero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dio a conocer que inician la semana con un reporte de solo 11 casos activos de varicela en un total de ocho instituciones educativas.

El funcionario estatal detalló que, afortunadamente dichos casos van a la baja y actualmente no hay salones de clases cerrados; como sucedió en anteriores semanas.

También señaló que este lunes 31 de marzo del año en curso, es el día oficial del inicio del programa de lucha contra el dengue, aunque ya se han iniciado las actividades correspondientes para combatir dicha enfermedad; realizando cercos sanitarios y fumigaciones.

La mencionada autoridad estatal de salud indicó que, siguen esperando que circule la variante 3 del dengue, por lo que se prevén casos complicados, pero para ello es que trabajan en diversas acciones preventivas que están aplicando.

Con relación al dengue, indició que en Coahuila se tiene un registro de 12 casos confirmados, solo uno de ellos considerado como dengue grave y en el caso particular de Piedras Negras, solo se han tenidos dos casos de dengue con signos de alarma y que no ameritaron cuidados especiales.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria consideró que, conforme a los datos dados a conocer, la respuesta ha sido adecuada tanto por parte de la sociedad, de los municipios; así como por la información que se ha estado otorgando en relación al dengue.

"Aquí hay que insistir en que lo importante no es fumigar y no es descacharrizar, es la limpieza en las casas. El problema no está en los terrenos baldíos, el problema está en las casas, donde están los cacharros en las casas, donde están los contenedores de agua. Allí es donde está el problema", dijo el servidor público.