Hay diálogo, más no acuerdo: diputado Alfredo Paredes

Hay diálogo, más no acuerdo, aseguró el diputado Jesús Alfredo Paredes López, a una semana de que junto con las diputadas Edith Hernández Sillas y Blanca Rubí Lamas, se deslindaran de su coordinador parlamentario, Gerardo Aguado Gómez.

En ese sentido, Paredes López, mencionó que desde el pasado martes a la fecha, no se ha tenido un diálogo.

“Por la mañana llegue yo al Congrecito y ahí me tope al diputado Aguado, platicamos, nos venimos platicando a Congreso, tocamos algunos temas, diferencias que hemos traído en el transcurso del tiempo”, mencionó.

Advirtió que las decisiones se toman entre el equipo que integra junto con las diputadas Hernández Sillas y Rubí Lamas, sin embargo nunca se han negado al diálogo.

“Si hay diálogo pero no hay acuerdo, entonces si vamos a hacer enérgicos en nuestros puntos de vista, obviamente que vamos aplicar, como 16 miembros de la alianza, nos topamos, platicamos y dialogamos, sin embargo no aplaudimos o estamos de acuerdo en alguna de las posturas que han pasado durante años y meses, si las compañeras así lo desean, hacemos una platica los cinco diputados y vemos como termina esta historia. Si hay diálogo, no hay acuerdo. Si puede haber diálogo, pero no hay acuerdo todavía. Estanos dispuestos a platicar, seguimos firmes en la misma postura”, sostuvo.

Recordó que legalmente no pueden formar su propio grupo parlamentario, pero son mayoría, son tres de los cinco diputados de la fracción panista en Congreso del Estado.

“Hay que dialogar y acordar, al día de hoy si hay diálogo más no acuerdo, y fue un diálogo banquero, platicamos, dimos un entrón como se dice, y es todo”, precisó.

Insistió que a una semana no han platicado, hasta ahorita por una coincidencia que se topamos en las oficinas, y no se va a tomar una decisión hasta que no estén los tres de acuerdo con la ruta que quieran seguir.

“Ese es un pacto y yo soy el primero que va a cumplir, estamos en el canal todos, que quieran algunos medios tergiversar las cosas, la realidad es que si puede haber diálogo pero todavía, al día de hoy, no hay acuerdo”, recalcó.

Por su parte el también dirigente del Comité Estatal del PAN, Aguado Gómez, comentó que un partido, como lo es el PAN, democrático, donde cada quien expone sus puntos de vista, a final del caso y en particular de Alfredo Paredes, al igual que las diputadas Hernández Sillas y Rubí Lamas, tienen un punto de encuentro que es el cariño, amor y la responsabilidad que cada quien tiene por sus distritos por Coahuila.

Añadió que ambas partes han coincidido, independientemente de los dichos que se hayan hecho saber en días anteriores, siempre han coincidido que su ruta es trabajar por el estado, en equipo y en unidad.

Dijo que con todos los diputados y diputadas tienen mucha coincidencia y si de algo están convencidos es que tienen toda la voluntad de seguir construyendo y trabajando por las y los coahuilenses.

La coalición, aseguró que nunca fue un tema, los diputados ni se separaron del PAN ni mucho menos de alianza.

“Seguimos igual, obviamente vamos a tener muchísima comunicación, construir agenda en conjunto, trabajar de la mano, nos van a ver juntos, unidos”, sostuvo.

Resaltó que la política es el arte de comunicar, y en la medida siempre de las visiones que tengan, y de las sensibilidades que tengan cada quien, siempre tendrán un punto y objetivo en común que es trabajar de la mano y en equipo.

“Sobre todo en partidos como el Acción Nacional, donde al interior se escuchan todas las voces, hay una democracia interna y eso ha sido desde su fundación, aprendemos a ser muy tolerantes con las distintas maneras de ver las cosas, con las distintas visiones, y al final nos enriquece”, señaló.

Resaltó que al final lo que se puede tomar de esta situación que se vino plasmando en las últimas semanas es un gran aprendizaje, que los obliga sin lugar a dudas, a seguir platicando, coordinarse y tener una gran comunicación.