Harán públicas sesiones de Cabildo en Matamoros

El regidor el PRI en el municipio de Matamoros, Alfredo Vázquez Rocha, confirmó que en la pasada reunión se presentó un punto de acuerdo para iniciar con la reglamentación para transmitir virtualmente las reuniones, además ya se hacen de manera itinerante y afirmó que la medida es un ejercicio de transparencia y declaró; “se busca que este sea un gobierno, en la historia el más transparente”.

En tanto que, la regidora de Morena, Azalea Huitrón Ramírez, recordó que fue una iniciativa que ella presentó en asuntos generales desde la primera sesión, en el mes de enero, lo cual fue bien vista por la totalidad del Cabildo, sin embargo no se han hecho las transmisiones.

“Empezaremos a reglamentar las sesiones vía virtuales, a través de las diferentes plataformas que pueden existir en el municipio y de esa manera cumplirle a la ciudadanía y se dé cuenta de lo que, de las discusiones que pasan en Cabildo. En esa misma reglamentación nosotros hicimos también otro reglamento que fue de las sesiones itinerantes, también acercar un poco más las sesiones de Cabildo, combinadas en los ejidos, en los diferentes sectores o barrios del municipio para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que estamos haciendo y que se está discutiendo”, expresó Vázquez Rocha.

Insistió en que está revisando los mecanismos para definir la forma en que se transmitirán las reuniones; aunque de momento la idea es que la producción este a cargo del personal del Departamento de Comunicación Social y que sea través de la página oficial del municipio, que sean en tiempo real, no diferidas o editadas, probablemente habrá filtros en los comentarios para que no se preste a insultos o para temas que no tengan que no tengan que ver con el municipio, como ocurría en la Administración de Horacio Piña, aunque si se podrán hacer preguntas.

Asimismo, que posiblemente se comparta una liga para que los ciudadanos puedan integrarse virtualmente, incluso con varios días de anticipación, también mediante las redes sociales o a través de los medios de comunicación se avise de la reunión y se analiza que aquellos que quieran participar personalmente se registren previamente en la Secretaria del Ayuntamiento, entre otros aspectos que, repitió se están “cuadrando” para cumplir con el ejercicio de transparencia.

Se le reiteró que las sesiones de Cabildo, por ley ser públicas y no se ha cumplido con ello, incluso no hay convocatoria para los medios de comunicación y el regidor manifestó que presentaría un punto de acuerdo para que ahora si se le dé “formalidad” y se extienda la invitación a la prensa, pues reconoció que son privadas o secretaras únicamente cuando se tratan asuntos relacionados con la seguridad o cuando se traten asuntos extraordinarios o delicados que así lo ameriten.

“Si ya tenemos la apertura con la ciudadanía, pues también tiene que ver con la apertura con los medios de comunicación. Entonces, cuando presente un punto de acuerdo, con todo gusto yo lo voy a invitar para que ustedes sienten atestigüen que en esta Administración lo que buscamos es que sea una Administración transparente, cercana a la gente y una Administración donde la gente se dé cuenta y participe en lo más importante en las ediciones que lo competen a la ciudad”.

“El reglamento para estas sesiones que sean transmitidas por las redes sociales o por las plataformas electrónicas del municipio, se van a transmitir todas, excepto las que tengan que ver con un tema de seguridad. Pero los presupuestos se pueden ver en las sesiones de Cabildo. Las acciones de gestión social se van a ver ahí, el tema de cultura, temas de deporte, temas de economía, temas de empleo, de todo tipo se van a ver en las sesiones”.

El edil priista dijo que, ya se dio un paso con las sesiones de Cabildo itinerantes; la primera fue en el ejido Granada y hace unas semanas se hizo en la cancha conocida como “La Pompa” en la cabecera municipal, la cual dijo si hubo buena participación de la ciudadanía, por lo que consideró que la iniciativa para transmitirlas tendrá buena aceptación, pues, aunque el ciudadano no tiene voz ni voto, estará enterado de los temas que se tratan en esas reuniones.

DESDE ENERO SE PROPUSO

“En el mes de enero, en la primera sesión el Cabildo fui quien hizo propuesta que las sesiones se transmitieran como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía a lo cual vi muy buena respuesta por parte de todos los compañeros, los cuales felicitó, pero hasta la fecha no se ha puesto en práctica”, expresó Azalea Huitrón Ramírez

Explicó que, se revisó la manera de regularlo a través de la Comisión de Gobernación, pero reconoció que debido a cuestiones de salud se ausentó por algún tiempo y de momento desconoce que avance se tiene en el proyecto.

“Yo presente el punto en asunto generales y en ese momento no se tocó el tema del por qué no había una convocatoria ni a la ciudadanía o a los medios de comunicación, del por qué no se hacían públicas, solo se dijo que era muy buena idea pero que con ciertos ajustes para que sean de manera segura, tanto para nosotros como servidores públicos como para la gente, para que no se prestara a algún tipo de agresión, amenaza o groserías en las redes sociales, porque en otras Administraciones si pasó”.

La segunda regido postulada por Morena, insistió en que la iniciativa es muy buena, pero se debe regular ya que, en las redes sociales es una herramienta muy importante, pero también se puede prestar que se desvirtúe el ejercicio de transparencia.