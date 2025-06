¿Habrá cambios en los cajeros automáticos de México? Esto sabemos

A través de redes sociales y otros sitios web, ha comenzado a correr la noticia de que los cajeros automáticos y su mecanismo, sufrirán modificaciones a partir del día 28 de junio. Sin embargo, surge la duda si esto también se aplicara a México.

Y es que la noticia es verídica, sin embargo, se ve impulsada por una medida que se está aplicando en Europa, principalmente en España , pues habrá cambios significativos en los cajeros automáticos.

Dicho cambio ocurre por la Ley 11/2023, la cual entra en vigor el día 28 de junio, tratándose de una normativa que responde a directrices establecidas por la Unión Europea en materia de accesibilidad y que tiene como objetivo asegurar el acceso equitativo a herramientas financieras.

Ante dichas modificaciones, ha surgido la duda si estos cambios se aplicarán a otros países, tal como es el caso de México.

¿Los cajeros automáticos también cambiarán en México?

Tras darse a conocer la ley que entra en vigor para España y las modificaciones que sufrirán los cajeros automáticos, comenzó a correr el rumor de que estos cambios también aplicarían a México.

Sin embargo, aquí te decimos que no. Las modificaciones en los cajeros automáticos no aplicarán a México, ni fuera de Europa, al menos no por el momento.

Cabe señalar que ni las instituciones bancarias, ni ninguna otra fuente oficial, ha emitido algún comunicado sobre los supuestos cambios en los cajeros automáticos para el país.

¿Qué modificaciones habrá en los cajeros automáticos de España?

Cabe señalar que la incorporación de los cambios en los cajeros automáticos de España es buena, pues la idea es que estos se vuelvan más inclusivos para todos los usuarios y faciliten el acceso a las transacciones bancarias.

Por ejemplo, se integrará un teclado braille, sistema con comandos por voz y también se hará un ajuste en la altura de los cajeros con el fin de que resulte accesible para quienes se desplazan en silla de ruedas.