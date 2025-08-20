Habrá boxeo de alto poder en Gómez Palacio

El Auditorio Centenario de Gómez Palacio volverá a vibrar con las emociones del boxeo profesional el próximo sábado 23 de agosto, con una función interesante, que será transmitida en televisión nacional.

ESCENARIO REMODELADO

En conferencia de prensa realizada en el Salón Benito Juárez, de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, se dieron a conocer los pormenores de esta cartelera que será encabezada por el medallista olímpico mexicano, Ismael “Chino” Rodríguez. La reunión informativa contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, como Iván Sánchez, director del deporte en Gómez Palacio, así como boxeadores que participarán en la cartelera: el lagunero Gohan Rodríguez, el duranguense Miguel Ángel “Piolín” Martínez y vía remota, desde Denver, en los Estados Unidos, el propio Misael Rodríguez.

La velada boxística es organizada por la experimentada promotora Zanfer, que ha manejado a 60 mexicanos que han conseguido coronarse campeones mundiales, y que ahora tiene en sus manos la carrera del “Piolín” Martínez, quien desde hace años se ha convertido en un emblema del deporte duranguense. Con esta cartelera será reinaugurado el Auditorio Centenario, que recién fue objeto de una cuantiosa remodelación y ha quedado convertido en un escenario de primer nivel, cómodo, con amplio estacionamiento y listo para retomar su lugar como epicentro del boxeo en la Comarca Lagunera, que contará con algo más de 6 mil asientos para los aficionados.

PROMESAS

La función será transmitida a todo México y más allá de las fronteras, mediante el popular show “Box Azteca”, por lo que será una importante proyección para los peleadores y para la propia ciudad gomezpalatina, que vuelve así, a los reflectores del boxeo nacional. El gomezpalatino Gohan Rodríguez se mostró contento y orgulloso por tener la oportunidad de volver a pelear en su tierra, pues aunque ha boxeado en diversas latitudes de México, e incluso en el extranjero, lleva ya siete años sin poder subir a un ring en su propia tierra. “Ya hace mucho tiempo desde la última vez que pude pelear aquí, que fue en la Arena Olímpico, así que hoy estoy emocionado por esta oportunidad, la había esperado mucho tiempo y por eso voy a dar mi mayor esfuerzo para dar un buen espectáculo”, señaló Gohan.

Por su parte, Miguel Ángel “Piolín” Martínez se dijo preparado para enfrentar a Iván Reyes, en una velada en la que tendrá una grandiosa oportunidad, al ser parte de la contienda coestelar de esta función televisada a nivel nacional. “Los campeonatos que he obtenido me han ayudado a tomar experiencia, confianza, pero siempre hay nervios cuando hay que presentarse en una plaza de tanta historia en el box, como Gómez Palacio, de donde han salido grandes peleadores, así que con la gran preparación que hemos hecho, voy a buscar salir con la victoria y continuar en ese camino que tiene todo boxeador, el de ser campeón del mundo”, afirmó visiblemente emocionado, “Piolín”.