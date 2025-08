Gustavo Adolfo Infante denuncia privilegio diario de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025

Una nueva controversia sacude a La casa de los famosos México 2025, esta vez por una acusación directa del periodista Gustavo Adolfo Infante contra Ninel Conde. Durante una reciente emisión de su programa De primera mano, el comunicador afirmó que la actriz y cantante cuenta con un maquillista profesional que entra diariamente al reality show para atenderla, lo cual contraviene las reglas del programa.

"Todos los días la llaman, llega el maquillista y Ninel sale arreglada. Es una estrella", comentó Infante. La revelación causó molestia entre los conductores del programa. Addis Tuñón respondió: “Eso no se vale. No deben tener contacto con el exterior”. Aunque el periodista puntualizó que el contacto se limita al maquillista, las críticas no pararon ahí.

El también conductor Lalo Carrillo añadió tensión al recordar que algunos participantes ya se conocían antes del inicio del programa. “Ninel y Abelito grabaron con Wendy y Nicola un podcast previo a su ingreso. Ya sabían que entrarían”, señaló.

En redes sociales, la polémica provocó reacciones divididas. Mientras unos usuarios defendieron a Ninel, asegurando que ella misma se maquilla frente a las cámaras del 24/7, otros insinuaron que su impecable imagen podría deberse a procedimientos previos como microblading, extensiones de pestañas y pigmentación labial.

“Ayer se tardó tres horas en maquillarse sola”, dijo un usuario. “Yo la he visto arreglándose sin ayuda”, comentó otro. Además, algunos fans recordaron que cuando Ninel no lleva maquillaje, suele cubrirse con lentes oscuros e incluso ha dado tips de cuidado de piel a otros habitantes.

Hasta ahora, la producción de La casa de los famosos México no ha emitido ninguna postura oficial sobre la supuesta entrada del maquillista. No obstante, el debate sigue encendido tanto dentro como fuera de la casa.