Guillermo Ochoa podría jugar en la Liga de Expansión MX

Guillermo Ochoa se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera, ya que, pese a su gran experiencia y liderazgo, no ha logrado encontrar equipo para continuar su trayectoria.

El guardameta de la Selección Mexicana, quien busca llegar a su sexto Mundial con el Tricolor, ha perdido meses importantes en el mercado europeo, donde tenía puesta su principal atención para encontrar un nuevo destino.

Con el tiempo en contra y la negativa de algunos equipos, una de las últimas puertas que se ha abierto para el exjugador del Salernitana de Italia ha sido la Liga de Expansión MX.

De acuerdo con información de Álvaro Morales, conductor de ESPN, varios equipos de la categoría de plata estarían dispuestos a fichar a Ochoa, quien necesita un club para mantenerse en el radar de Javier Aguirre.

Morales añadió que, pese a buscar oportunidades en la Liga MX, no ha tenido éxito, siendo la última opción la del club Pumas, que le propuso ser suplente de Keylor Navas.


El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal, en ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.


               
               


               

               
               

               
               
               
