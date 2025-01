La popular canción "Without me", del rapero Eminem tiene un par de líneas que quedan a la perfección para lo que va a pasar mañana: Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos.

Lanzada en 2002 y ganadora de varios premios dice: And get ready, 'cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Guess who's back, back again.

(Y prepárense, porque esto se va a poner feo. Acabo de resolver todas mis demandas. Adivinen quién está de vuelta, de vuelta otra vez)

Hace exactamente cuatro años, Donald Trump salió de la Casa Blanca, enfurecido por su derrota y sin reconocerla públicamente como hasta ahora. Con un abrigo negro, corbata roja y acompañado de su esposa Melania, caminó hacia el jardín central y abordó el helicóptero Marine One que lo esperaba para llevarlo a la base Andrew´s, en Maryland. Antes de subir al avión Air Force One para ir a Florida, Trump prometió que regresaría de una u otra manera y este lunes lo va a cumplir.

Ese mismo día de hace cuatro años, pero un par de horas más tarde, Biden tomó posesión del cargo en una inauguración presidencial como no se había visto en toda la historia de Estados Unidos. El ataque al Capitolio 14 días antes, cortesía de los simpatizantes de Trump, provocó que en lugar del clásico desfile por las calles de Washington hubiera barricadas por toda la ciudad; que en lugar de bailes para la pareja presidencial hubiera 25 mil militares distribuidos. Unos dormían en las calles, otros en los pasillos de los hoteles que no se daban abasto. No se había visto un operativo de seguridad de ese calibre desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, al grado que el reconocido chef José Andrés, de la organización World Central Kitchen y quien tiene ocho restaurantes en la zona, salió a distribuirles 9 mil comidas diarias. Prácticamente todos los negocios estaban tapizados con madera y los reporteros caminábamos con los chalecos antibalas puestos por recomendación de las propias autoridades.

Después de prohibir la entrada de musulmanes, de llamar violadores a los mexicanos, de separar a niños de sus papás en la frontera, de burlarse de las personas con discapacidad, de jugar golf constantemente a pesar de prometer no hacerlo, de castigar a la prensa incómoda, de discriminar a los homosexuales y a los negros, de despreciar a la ciencia en medio de la pandemia, de mentir, humillar y dividir, Trump se fue como nadie sin pasar la estafeta, pero también regresa como nadie.

El republicano será el segundo presidente en gobernar durante dos mandatos no consecutivos, sólo después del demócrata Groever Cleveland, quien curiosamente en 1885 también se vio afectado por escándalos sexuales extramatrimoniales y reclamos sobre la paternidad de un hijo, aunque cuatro años más tarde logró recuperarse.

