Guardia Nacional agilizará revisiones en puentes fronterizos de Coahuila: Sonia Villarreal

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de gobierno del Estado de Coahuila en la región norte, dio a conocer que durante la mesa de seguridad Por la Paz en la que participan los titulares de las diferentes dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno; se abordó la problemática que han generado las revisiones exhaustivas de los vehículos de carga por parte de la Guardia Nacional.

“El tema principal eran las largas filas que se están haciendo con el transporte de carga y con el particular. Se hablo, precisamente de una disminución en cuanto a las revisiones, y me refiero, no a que las vayan a dejar de hacer, si no que van a poner más elementos y van hacer más ágil el tema de las revisiones”, indicó la funcionaria estatal.