Grupo Dilo Clown Amor anuncia actividades en beneficio de la comunidad

El grupo Dilo Clown Amor, reconocido por su voluntariado en hospitales y centros de asistencia, da a conocer dos actividades que marcarán el inicio de una nueva etapa de su labor social. El primero es el llamado “Martes de Vida” y el segundo, “Hazlo con Ciencia”, dirigido especialmente a la comunidad escolar.

Martes de Vida llevará como lema “La risa es la mejor medicina”, evento que se llevará a cabo este martes 2 de septiembre en el Instituto Despertar Laguna. Se desarrollarán dinámicas y reflexión, en un espacio en donde además se compartirán risas, esperanza y vida. El evento será gratuito.

El Instituto Despertar Laguna, se localiza en prolongación Javier Mina número 542 de la colonia Ampliación Los Ángeles. El evento habrá de dar inicio en punto de las 20:00 horas.

Además, el grupo anunció que comenzará visitas a escuelas de Torreón y la región con el programa “Hazlo con Ciencia”, el cual integrará dinámicas educativas aplicando experimentos sencillos de física y química, acompañados de un mensaje positivo para niñas, niños y adolescentes de nivel primaria y secundaria.

Dilo Clown Amor.

“El objetivo es despertar la curiosidad científica y demostrar que la risa y el conocimiento son aliados poderosos para transformar la vida.

“Soy el loco que cree que la risa lo cura todo, pero también creemos que el juego y la ciencia pueden cambiar la forma en que los niños ven su futuro”, destacó el Dr. Noah, integrante de Dilo Clown Amor.

Con estas actividades, Dilo Clown Amor reafirma su compromiso de humanizar la salud, inspirar a la niñez y fortalecer el tejido social a través del humor, la ciencia y el amor.

Para mayor información, los interesados podrán llamar al número 871 353 9997