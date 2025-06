'Grillas internas de gente mal habida' calificó el director del ISSSTE señalamientos de presuntas irregularidades

Como "grillas internas de gente mal habida” calificó el director del ISSSTE en San Pedro, Cuauhtémoc Rangel Gutiérrez, los señalamientos hechos hace unos días por trabajadores y derecho habientes de la institución, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el nosocomio, aunado a las deficiencias que se tienen.

“Tristemente por los usos y costumbres que tenían aquí con los derecho habientes, nos la pasamos peleando, tratando de erradicar esos malos vicios y eso genera molestia, incluso algunos trabajadores de nosotros tratan de atacarnos por que no los beneficiamos como ellos acostumbraban como; el no venir a trabajar, en sacar licencias o que se meta a alguien cercano a la bolsa de trabajo, lo cual no se debe hacer por que es una institución federal”.