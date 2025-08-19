Coahuila Intoxicaciones Saltillo GOBIERNO DE COAHUILA Monclova Ramos Arizpe

Accidentes laborales

Grave hombre tras recibir fuerte descarga eléctrica en local de Saltillo

Tras el accidente, Arturo junto a su hijo fueron auxiliados por trabajadores del mismo comercio

ISABEL AMPUDIA

La mañana de este martes un hombre recibió una fuerte descarga eléctrica, quien se encontraban en un local comercial en Saltillo, cambiando un medidor del centro de carga sin ninguna medida de precaución, por lo que fue trasladado a un nosocomio con quemaduras de gravedad.

Se trata de Arturo de 52 años de edad, quien en compañía de su hijo, se encontraba se encontraba en el estacionamiento del comercio GILSA, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia Arboledas Residencial.

Fue mientras realizaba trabajos de electricidad en el centro de carga, cuando se registró la descarga eléctrica, misma que provocó un flamazo, alcanzando el rostro, brazos y abdomen del hombre.

Tras el accidente, Arturo junto a su hijo fueron auxiliados por trabajadores del mismo comercio, mientras solicitaban la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar arribaron los del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al valorar al hombre, este presentaba quemaduras de tercer grado en al menos la mitad del cuerpo.


Oficiales de la Policía Municipal también se dieron cita en el lugar, al igual que personal de la Fiscalía General del Estado, a fin de iniciar las averiguaciones respecto a si laboraba con las medidas de seguridad correspondientes.


En código amarillo se trasladó al hombre a la Clínica 2 del IMSS, donde su estado de salud se reporta como delicado.




               
               


               

               
               

               
               
               
