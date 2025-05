Grandes errores y pocos aciertos en la comunicación dialógica de la Presidenta de la República

La crisis que enfrenta actualmente la relación México Estados Unidos ha tomado un giro inesperado, ya que subyace en una fuerte relatoría de críticas de diferentes funcionarios que han hecho señalamientos y sugerencias de cómo debe actuar el Gobierno de Trump frente a problemas tan complejos como narcotráfico, migración, acuerdo de aguas binacionales, aranceles y Tratado de Libre Comercio. El Secretario de Agricultura Brooke Rollins alertó sobre frenar la importación de ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador, se agrega a estas posturas lo dicho por el Senador Republicano de Montana T. Sheely de culpar a México por arrojar agua tóxica al pacífico desde Tijuana.

En su gira por Campeche la Presidenta de la República respondió sin tomar en cuenta ya no digamos la forma si no el fondo de su protesta. "México les dá muchas clases en muchas cosas, en valores en ética, en desarrollo" agregó y recomendó ocuparse de las próximas elecciones y resolver sus problemas. Se trata por supuesto de una exageración que no es del todo excéntrica si se juzga desde la Representación Republicana de la izquierda y los alcances ideológicos de la 4T- La Titular del Poder Ejecutivo no solo tiene una formación científica si no que debe construir como Estadista un eje central de objetividad, tal vez trató de explorar un alter ego desde una relación de sentido para el pueblo, pero tocó varios escenarios complejos y contradictorios: un Idiolecto (algo propio que nadie entiende) bordeó un Dialecto (todos lo entienden) y reflejó en su comunicación dialógica: una forma extraducible (un nuevo método valoral , un lexema de lo que pretende arraigar).

Otro momento de tensión fue la no aceptación de las Proyecciones Económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, estos datos sin ser tomados como guías para la toma de decisiones están fundamentados en estudios de base que involucran una gran cantidad de variables en todas las economías del mundo, crisis monetaria, colapso de la inversión, crecimiento del producto interno bruto o decrecimiento, recesión, en resumen impacto de las políticas públicas en la confianza y seguridad de la ortodoxia vigente, no solo atribuible a factores internos si no a decisiones externas. Esto no significa que exista una aceptación única a todos los señalamientos, es de esperarse que se modifiquen criterios que se demuestren avances en un marco subyacente de trabajo en conjunto teniendo como guías al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda frente a los retos de inestabilidad política.

Sin duda alguna lo que puede considerarse como uno de sus mejores aciertos es frenar la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Revisión al artículo 109 que tiene que ver con plataformas digitales y su cauda de cuestionamientos a la libertad de expresión, tal vez la gran cantidad de voces de inconformidad de diferentes sectores de la sociedad dieron cuenta de una postura crítica que pareció despertar frente a la amenaza del exceso de poder del Estado. Hoy como nunca los medios de comunicación, deben revalorarse son un puente necesario y valioso entre el Estado y la Sociedad, revisando a Heller podemos reflexionar en que el Estado no puede constituirse en una unidad de selección y control de la acción humana, organizada de naturaleza especial.

Cuando están en juego la Democracia y la Libertad de Expresión lo primero que podemos pensar es ¿qué sucedió con el Pacto Social? De todo ello, de sus tendencias, de su significado, de sus propuestas, se construyó desde hace décadas una idea "irredimible": el Pueblo todo lo esperaba del Estado y de su iniciativa personal del esfuerzo y la creatividad fue resultado marginal.

Hoy el mundo y desde luego nuestro país están presentando cambios dramáticos se necesita de la acción constructiva de todos los sectores, no es una sugerencia simplista frente al exceso de poder, por ello es muy significativa la atención real de la Presidenta de México, frente al reclamo social, hoy tiene la oportunidad de alentar la esperanza de un cambio en la forma de conducir la política ya se destruyeron Instituciones proclives al equilibrio de poderes se fragmentó la oposición y el margen de maniobra social se reduce a su mínima expresión.