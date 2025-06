Graduaciones reactivan sector hotelero y restaurantero en Coahuila

Las industrias hotelera, restaurantera y de salones de eventos, esperan un repunte por las graduaciones escolares que inician este mes, tras un periodo difícil para el sector. El secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedajes de Coahuila, Armando de la Garza, prevé una favorable derrama económica.

“Este mes de graduaciones es muy buena fecha para los salones y los hoteles que tienen espacios para eventos”, declaró en entrevista.

Indicó que la demanda por celebraciones escolares prácticamente satura todos los salones disponibles en hoteles, restaurantes y centros sociales.

Afirmó que festejar una graduación “es una tradición en nuestra ciudad y en todo México”, por lo que no deja de representar una derrama económica.

Los festejos son vistos como la culminación de años de esfuerzo. “A veces son dos décadas para lograr que un hijo o tú mismo te gradúes”, dijo.

Las escuelas, además, rentan salones para las ceremonias, lo que les genera ingresos extras.

Se activa el sector hotelero por las graduaciones

Además de los salones, los restaurantes también registran alta demanda, al convertirse en sede de celebraciones más íntimas y familiares.

Aunque los presupuestos actuales son menores que hace 10 años, la derrama permanece. “Antes cenabas filete, ahora pollo, pero hay derrama”, expresó.

Advirtió que el turismo no permite recuperaciones. “Lo que no se vendió ayer, ya no se vende mañana”, subrayó sobre la operación del sector hotelero.

Lo que sí puede suceder, afirmó, es tener una buena racha tras meses complicados, lo cual representa un respiro, aunque no sea compensación directa.

Las escuelas suelen reservar los espacios con mucha anticipación, lo que garantiza ocupación y anticipa ingresos durante todo junio.

“Te aseguro que para estas fechas la mayoría de los salones en hoteles ya están reservados”, aseguró De la Garza.

No existe una cifra exacta sobre la derrama actual, pero recordó que hace seis años superaba los 20 millones de pesos en un solo mes.

Este monto incluye no solo el evento, sino todo el gasto que implica: vestimenta, título, cena, fiesta y otros servicios personales.

De la Garza señaló que esa cifra podría mantenerse similar en la actualidad, aunque ajustada a las condiciones económicas de cada familia.

Recalcó que este mes es de gran importancia para todo el sector de hospitalidad y alimentos de la región.

“Es un mes importante para todos los que tienen salón y restaurante”, concluyó el representante de los hoteleros coahuilenses.

La industria hotelera espera un repunte por las celebraciones escolares que inician este mes, tras un periodo difícil para el sector.