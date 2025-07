'Gracias a por ponerme en este camino'

por ponerme en este camino'

Ese fue el caso de un joven de Santa María de los Ángeles, Jalisco, Moy Bobadilla, quien desde los ocho años tomó una trompeta y empezó a ejercer en el ámbito musical formando parte de un mariachi, referente de su tierra.

Ser parte del proceso de crear y organizar sonidos y silencios lo maravilló.

Del mariachi, elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, obtuvo "el sentido musical", así lo dio a conocer en una entrevista exclusiva que concedió a El Siglo de Torreón.

"Yo no sabía que cantaba y ahí fui aprendiendo muchas cosas", reconoció. De esta manera, su práctica en un instrumento musical de viento-metal lo llevó a considerar otro elemento para llegar a la audiencia: su voz.

No obstante, su aprendizaje en la industria no se limita a un instrumento y a cantar nada más. "Soy más lírico, no sé mucho de notas. Todos los instrumentos que sé tocar, los toco líricamente: guitarra, acordeón, batería, bajo", añadió.

Su trayectoria musical se diversificó y comenzó a experimentar en otros géneros, sin soltar el regional mexicano. Su siguiente incursión fue en el norteño, hasta culminar en la banda.

En la actualidad, disfruta de su faceta de solista, formando parte de la empresa Music VIP, y ha concretado sueños como compartir el escenario con Grupo Firme. Al vocalista de dicha agrupación, Eduin Caz, lo considera como un "padrino".

"Corazón, ya déjalo ir, no es bueno aferrarse y volver a sufrir", es parte de la letra de su éxito Corazón, el cual cautivó a millones. En la actualidad suma 17,105, 996 reproducciones en la plataforma Spotify.

"La verdad, yo no pensé que llegaría a ser un éxito tan rotundo, es una canción que me está cambiando la vida, una composición de mi amiga Domenica", compartió sobre dicho tema. "Sí, lo ves visualizado, pero no lo esperas en ese momento, solo Dios sabe", complementó.

Presumió que dicha canción llegó al número 15 en audios en TikTok a nivel mundial. Asimismo, tiene una versión donde la canta junto a Firme, Hernán Sepúlveda y Max Peraza.

Confía en que este es el comienzo de una avalancha de éxitos. "Vamos a sacar muchísima música más".

Se encuentra en la temporada de cosechar lo que sembró. ¿Qué le diría al Moy que colocó las "semillas en la tierra para que germinen"? "¿Qué no le diría? Creo que el Moy de hace ocho años no estaba preparado para vivir todas esas experiencias como buenas y malas. Siendo sinceros, no me arrepiento de lo que ha pasado y las cosas que he vivido. Tenía que vivir todo eso para aprender, para seguir adelante", narró.

Su consejo se resume en tres palabras: "No te rajes".

Sin duda, le agradece a su yo del pasado por cada decisión que tomó. "Estoy muy orgulloso de él por todo lo que ha logrado".

Moy Bobadilla no para. Aunque ya logró varios de sus objetivos, se han sumado nuevos y hay otros que aguardan el momento perfecto para materializarse. En la escena de banda, son varios los fans que añoran escuchar a Moy junto a ensambles como "La Madre de todas las Bandas", El Recodo, agrupación que ha influido mucho en él.

Por lo anterior, ¿ha planeado una colaboración con ellos? Respondió que sí le gustaría en un futuro: "Ojalá un día se pueda dar un dueto con la número uno, banda El Recodo".

Lleva un avance, ya que aceptó que ya ha habido un acercamiento "hacia las oficinas de banda El Recodo, Recoditos, gracias a Dios he forjado muchas amistades".

No hace distinción, abre su corazón y talento para quien guste armar una nueva sinergia. "Estoy abierto a todas las posibilidades, con todos los artistas".

Mientras más proyectos tocan a su puerta, él se alista para darlo todo en La Laguna, este sábado 26 de julio, debido a que forma parte del cartel del concierto que ofrecerá Grupo Firme en el Centro de Convenciones de Torreón.

"Ahí nos vamos a ver todos para cantar Corazón y también la de Tus mentiras. Ahí nos vemos, ojalá que nos podamos echar un refresco, una cervecita, lo que gusten nos echamos".

Su emoción al hablar del público lagunero fue evidente, y es que no es la primera vez que se presenta acá. El mes pasado amenizó una fiesta privada y tuvo un recibimiento inolvidable por parte de los oriundos de esta región. "Les voy a decir algo muy sincero, cuando yo iba entrando a cantar tuve ganas de llorar, se me enchinó la piel y sentí un nudo en la garganta", se sinceró.

Moy no olvida a cada persona que le brindó apoyo cuando lo necesitó. Agradece cada que tiene oportunidad a Eduin, a su empresa y sobre todo a Dios, ya que para Bobadilla, él es quien decide el tiempo ideal en el que brindará sus bendiciones. "Gracias a Dios por ponerme en este camino y ponerme esta gente que está conmigo".