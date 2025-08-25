Deportes Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr. Fórmula 1 Pádel

Gohan Rodríguez y ‘Piolín’ celebran triunfos en Gómez Palacio

Solamente necesitó tres asaltos el ‘Piolín’ Martínez para ganar. (Zanfer)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

El púgil lagunero y clasificado mundial Gohan Rodríguez, así como el duranguense y olímpico mexicano Miguel Ángel “Piolín” Martínez, salieron con el puño en alto, en la velada celebrada en el recién remodelado Gimnasio Auditorio Centenario de Gómez Palacio.

En cuanto al gomezpalatino Gohan, dio un paso más para tener la oportunidad de disputar un campeonato mundial, al superar al capitalino Jesús Ariel “El Terco” Pérez Hernández, por la vía de la decisión unánime a 8 rounds en peso Mosca.

Martínez Ramírez por su parte, oriundo de la Perla del Guadiana, consiguió su segunda victoria como profesional, al derrotar por nocaut técnico en tres asaltos al hidalguense Iván “El Loco” Reyes.

El desenlace del combate llegó a los 2 minutos 51 segundos del tercer round, después de que el “Piolín” había enviado a la lona en repetidas ocasiones a su adversario durante el pleito.

Fue en abril pasado, cuando Miguel Ángel debutó en el terreno de paga, tras su participación en los Juegos Olímpicos París 2024. En el Palenque de la Feria Villista de la ciudad de Durango, había logrado su primer triunfo, también por la vía del nocaut.


Con este resultado, Martínez Ramírez mantiene un récord impecable de dos peleas, dos victorias, las dos terminadas antes del límite, confirmando su poder de golpeo y su rápida adaptación al cuadrilátero. El pugilista disfrutará de unos días de descanso antes de reintegrarse a su preparación para su próxima pelea en San Luis Potosí, en fecha por confirmar.


Por su parte, Diego “Azabache” Torres Núñez, venció al nigeriano Ridwan “Scorpion” Oyekola en cinco asaltos, cuando la esquina del boxeador africano, lanzó la toalla, en señal para el tercero sobre la superficie, de detener la contienda.


Los pleitos entre Misael “El Chino” Rodríguez y Ricardo Bañuelos, el del también lagunero Jorge “Pastelero” Monreal y Rashib Martínez Valadez, además del duelo femenil entre Cecilia Niño Rodríguez y Briza Sarahí Olivia Garibay, no se llevaron a cabo, por diferentes circunstancias.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: boxeo profesional

               


elsiglo.mx