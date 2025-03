Gobiernos panistas impulsaron políticas de género: Verónica Pérez, diputada federal de Durango

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada federal panista, Verónica Pérez, afirmó que los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron impulsores de políticas públicas con perspectiva de género, creando instituciones y programas que fortalecieron los derechos y oportunidades de las mujeres en México.

“Mientras el gobierno presume discursos sobre igualdad, la realidad es otra: en México, ser mujer es vivir con miedo. Cada día, 10 mujeres son asesinadas y 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. Además, el 40% de las mujeres sufre violencia de su pareja, 24 mil mujeres y niños viven en refugios por violencia, y más del 30% de niñas y adolescentes han recibido imágenes sexuales sin consentimiento”, denunció.

Pérez recordó que durante los gobiernos del PAN se impulsaron programas clave como Estancias Infantiles y Escuelas de Tiempo Completo, que no solo brindaban educación y alimentación a los niños, sino que también permitían a las mujeres alcanzar autonomía económica y redes de apoyo reales. Sin embargo, lamentó que Morena eliminó estos programas, dejando a miles de mujeres en la incertidumbre.

La diputada panista también cuestionó la falta de acciones efectivas del gobierno actual para frenar la violencia de género. De acuerdo con cifras oficiales, en seis años, 21 mil 521 mujeres han sido asesinadas y en la actual administración federal ya se han registrado 493 víctimas en pocos meses.

“El gobierno se llena la boca diciendo que ‘llegamos todas’, pero la realidad es que nos están dejando solas. Sus discursos no protegen, sus promesas no salvan vidas. No queremos discursos, queremos justicia”, enfatizó.

Pérez lanzó un llamado urgente a la acción: “Nos quieren con miedo, pero nos tendrán con valentía. Nos quieren calladas, pero gritaremos más fuerte. Nos quieren divididas, pero avanzamos juntas”.