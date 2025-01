Gobernador de Durango explica por qué sujetó de las manos a Claudia Sheinbaum 

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que tiene una excelente relación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que no fue una actitud machista o misógina de su parte, pues aseguró que él le estaba pidiendo a Sheinbaum su ayuda en un tema de Salud pública, a lo cual la presidenta asintió en beneficio de Durango.

"En el norte así nos saludamos, es mas, es al revés, es demostrarle respeto. Para nosotros tomarla así es tema de respeto, aparte fueron segundos, y ahí fue cuando comenté con ella lo de los trabajadores de la Secretaría de Salud y le dije, 'presidenta ¿Qué hacemos con el tema de los trabajadores?' Me dijo, 'ponte de acuerdo con el doctor Svarch (director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez)' por eso duramos así buen rato, me dijo, 'ponte de acuerdo para lo del IMSS-Bienestar, pero no tengas problema, yo voy a pagar lo de los trabajadores', entonces super buen resultado del 'misógino' este que nomás anda pidiendo", dijo el gobernador de Durango, Esteban Villegas, en su visita a Gómez Palacio este martes.

El jueves 16 de enero, en la Ciudad de México se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional Municipal entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde participaron los gobernadores. Ahí Sheinbaum Pardo lo saludó de beso y lo abrazó y Villegas la saludó y la tomó de las manos para luego pedirle algo.

Fue este jueves 28 de Enero, durante el arranque de una obra de pavimentación, que El Siglo de Torreón preguntó al mandatario respecto a las críticas que recibió por tomarle las manos a la presidenta, ante lo cual aseguró a manera de chascarrillo con la prensa local: "Ni modo que le tomara la cara... Primero, decirles que me hicieron famosote, famoso, famoso, en todo el país me conocen y dicen que no hay publicidad mala", aseguró el mandatario, quien posteriormente señaló que tiene muy buena relación con la presidenta de México y que para él fue una distinción el que Sheinbaum le diera la oportunidad de tomar la palabra en este Encuentro Nacional Municipal.

"Tengo una gran relación con la presidenta, ahora solo quiero compartirles algo: Eso (tomarla de las manos) fue cuando ella iba entrando. Después de eso ella me pide que hable, mi discurso no estaba preparado, ahí mismo en el evento se levantó la secretaria de Gobernación y me dice 'gobernador, le pide la presidenta que si puede dar un mensaje' y eso es una distinción para mí, después de lo misógino que fui (risas) nombre, para nada.... La verdad contento, me llevo super bien con la presidenta, tenemos una gran relación no solamente institucional sino de manera personal. Mi trabajo es poder traer recursos a Durango, lo mas que pueda de la parte federal", acotó el gobernador.