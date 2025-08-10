Deportes Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Giorgos Giakoumakis saldrá de Cruz Azul y jugará nuevamente en Grecia

El atacante se marcha cedido al PAOK y deja vacante su lugar en La Máquina

EL UNIVERSAL

Después de varias semanas en el ojo del huracán tras la filtración de su contrato y la incertidumbre de su futuro, el futbolista Giorgos Giakoumakis no será más jugador del Cruz Azul y regresará a su país para jugar con el PAOK.

En las últimas horas trascendió que Giakoumakis se irá en calidad de préstamo con opción a compra a la Super Liga de Grecia, liga en la que no juega desde hace cinco años.

Este será el quinto equipo griego con el que juegue Giakoumakis, después de sus pasos por el P.O. Atsaleniou, Platanias FC, Episkopi FC y el AEK Atenas. Así, el atacante europeo no realizó el viaje a San Luis para la jornada 4 del Apertura 2025.

Desde su llegada en el Apertura 2024, Giakoumakis jugó 26 partidos, con registro de 8 goles, lejos de las expectativas puestas sobre él.

Su salida le abre las puertas al "Toro" Gabriel Fernández, quien había sido relegado al equipo sub-21 de la Máquina. La negociación frustrada con Luka Jovic y la despedida de Giakoumakis, le dan al uruguayo una nueva oportunidad en el primer equipo celeste, donde tendrá que competir con Ángel Sepúlveda por la titularidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
