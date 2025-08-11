Espectáculos La Casa de los Famosos México Series TELEVISA Películas

Georgina Rodríguez recibe impresionante anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez confirmó su compromiso con el futbolista Cristiano Ronaldo al compartir en sus redes sociales una imagen íntima y llena de amor. 

En la fotografía, se muestra su mano sobre la de Cristiano, ambos descansando sobre unas sábanas blancas, luciendo un impresionante anillo de compromiso.

Junto a la imagen, Georgina escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", dejando claro su felicidad y compromiso eterno con el astro portugués.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: nueve años de una historia de amor

TAMBIÉN LEE Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: nueve años de una historia de amor

De un encuentro casual en Madrid a formar una familia sólida y admirada en todo el mundo 
Esta declaración marca un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja, que ha sido seguida con gran interés por sus millones de seguidores alrededor del mundo.



               
               


               

               
               

               
               
               
