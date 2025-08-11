Georgina Rodríguez recibe impresionante anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez confirmó su compromiso con el futbolista Cristiano Ronaldo al compartir en sus redes sociales una imagen íntima y llena de amor.

En la fotografía, se muestra su mano sobre la de Cristiano, ambos descansando sobre unas sábanas blancas, luciendo un impresionante anillo de compromiso.

Junto a la imagen, Georgina escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", dejando claro su felicidad y compromiso eterno con el astro portugués.

Esta declaración marca un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja, que ha sido seguida con gran interés por sus millones de seguidores alrededor del mundo.