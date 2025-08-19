Policiaca Saltillo accidentes viales Seguridad Pública Accidentes Fallecimientos

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Jasso Godoy asume como comandante del Mando Especial de La Laguna

EL SIGLO DE TORREÓN

El general brigadier de Estado Mayor Edilberto Jasso Godoy asumió de manera oficial el cargo de comandante del Mando Especial de La Laguna (MEL), como relevo del general Pedro Alberto Hernández Gallardo, quien se había desempeñado en el cargo desde el 20 de mayo del año 2024.

En una ceremonia realizada este 19 de agosto en la Décimo Primera Región Militar, también conocida como XI Región Militar, con sede en Torreón, se presentó de manera oficial al general brigadier de Estado Mayor Edilberto Jasso Godoy como nuevo comandante del Mando Especial de La Laguna.

El acto estuvo encabezado por el general de división de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la Décimo Primera Región Militar; en el acto se rindieron los honores al lábaro patrio y se dio lectura a la orden extraordinaria que confirma el nombramiento.

En el mensaje emitido se destacó la confianza en la trayectoria y compromiso del nuevo mando, señalando que su vocación de servicio, profesionalismo y lealtad serán clave para fortalecer las acciones de seguridad en la región lagunera.

Posteriormente, se dio lectura al currículum del general Jasso Godoy, originario de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, quien nació el 25 de enero de 1973. El militar cuenta con una sólida formación académica, entre la que destacan una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, una maestrías en Administración Pública, Administración Naval y Seguridad Nacional y un doctorado en Alta Dirección en el Centro de Posgrados del Estado de México.


A lo largo de su carrera en las Fuerzas Armadas ha servido en 22 organismos militares, entre ellos batallones de infantería, fusileros paracaidistas, fuerzas especiales, así como cargos en la Subsecretaría de la Defensa Nacional y en el Estado Mayor Conjunto.


También ha ocupado posiciones de mando como director de la Escuela Militar de Sargentos en Puebla y comandante del 111 Batallón de Infantería en Perote, Veracruz.


En reconocimiento a su trayectoria, el general Jasso Godoy ha recibido múltiples condecoraciones y distinciones, entre ellas la de Mérito Militar en grado de Banda, Legión de Honor, Servicios Distinguidos, además de preseas por más de 35 años de servicio en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.


Con su llegada al Mando Especial de La Laguna, se espera que continúe el trabajo coordinado entre autoridades civiles y militares para enfrentar los retos en materia de seguridad que enfrenta esta región del país.


En la ceremonia estuvieron presentes la fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso; el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez; así como otras autoridades de seguridad de Coahuila y Durango, además de empresarios de la región.


               
               


               

               
               

               
               
               
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Jasso Godoy asume como comandante del Mando Especial de La Laguna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
