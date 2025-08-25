'Gato' Ortiz genera polémica con penales dudosos y supuesta expulsión perdonada al América

Marco Antonio "Gato" Ortiz, uno de los silbantes con mayor experiencia en la Liga MX, se vio envuelto de nuevo en la polémica al tener un desempeño cuestionable en el partido entre Atlas y América.

El central, que hace unos meses recibió una sanción por pedirle una camiseta a Lionel Messi, marcó durante su labor en la cancha del Estadio Jalisco un par de penales dudosos a favor del equipo de André Jardine.

Las acciones del árbitro no pasaron desapercibidas en redes sociales, plataformas en las que se volvió tendencia mediante memes, y donde se difundió una secuencia en la que aparentemente salvó de la expulsión a un jugador del América.

Ortiz, quien en una pausa recibió el reclamo de Cristian Alexis Borja, no dudó en confrontar al jugador azulcrema y, de paso, pedirle que dejara de hablar, ya que previamente le había perdonado la tarjeta roja por un golpe a un rival.

"Ya es un descaro", "Ya no disimulan", "Excelente fichaje el del Gato" y "Juntos por la 17" fueron algunos de los comentarios que se publicaron.

En los últimos seis partidos que Ortiz ha arbitrado al América, ha señalado siete penales a favor del equipo azulcrema, una cifra que ha desatado el rechazo de los aficionados de otros equipos.